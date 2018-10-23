علاج جديد ضد السلّ المقاوم للمضادات الحيوية يقلب المعادلة

الشارقة 24 – أ. ف. ب:

سجّل علاج جديد للسلّ المقاوم للمضادات الحيوية نسبة نجاح وصلت إلى 90 %، بحسب ما بيّنت نتائج تجارب سريرية شأنها أن تحدث خرقاً في احتواء هذا المرض الفتّاك.

وقد كان فريق من الأطباء في بيلاروسيا "حيث يسجَّل أعلى مستويات داء السلّ المقاوم للمضادات الحيوية"، قاموا بمعالجة مرضى خلال عدّة أشهر بواسطة هذا العلاج الجديد، المعروف ببيداكويلين، مرفقاً بمضادات حيوية أخرى.

وسمحت هذه التجربة بشفاء 168 مريضاً من أصل 181.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، لا يمكن شفاء سوى 55 % من الأشخاص المصابين بداء السلّ المقاوم للمضادات الحيوية.

وقد سجّلت نسبة النجاح عينها المحققة خلال التجربة المنظمة في بيلاروسيا 93% في بلدان أخرى جريت فيها تجارب سريرية مشابهة، في أوروبا الشرقية وإفريقيا وجنوب شرق آسيا.