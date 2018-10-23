جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل تحفز المجتمع على الرياضة

الشارقة 24:

شارك المئات من طلبة المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية والخاصة في إمارة الشارقة، بفعالية "ساعة مشي"، التي نظمتها جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل بإدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، حول حديقة الرحمانية، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، والتي تقام شهرياً في أماكن متفرقة بالإمارة.

وجاء تنظيم هذه الفعالية التوعوية الرياضية الصحية، في إطار فعاليات اليوم العالمي للمفاصل، التي تنظمها الجمعية في مناطق مختلفة من إمارة الشارقة حتى 29 أكتوبر الجاري، وتتضمن توزيع نشرات توعوية، وتقديم فحوصات مجانية، وتنظيم نشاطات رياضية، والعديد من الفعاليات الأخرى.

وأكدت سعادة وحيدة عبد العزيز رئيس الجمعية، أهمية مثل هذه الفعاليات المجتمعية في توعية الجمهور بأمراض المفاصل، وثمنت سعادتها جهود ورؤية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، في حث أفراد المجتمع على الحركة وممارسة الرياضة، وهو ما تتضمنه أهداف الجمعية، إلى جانب توفير العلاج لمرضى التهاب المفاصل، وتوعية أفراد المجتمع بطرق الوقاية من هذا المرض، تماشياً مع حرص الإمارة على تعزيز مستوى الرعاية الصحية المقدمة لسكانها وزوارها من جميع الجنسيات، والتعبير عن روح التكافل مع المرضى، وحشد الدعم لهم من الأفراد والمؤسسات، للتضامن معهم والتخفيف من معاناتهم، وشكرت سعادتها الرعاة والشركاء الاستراتيجيين، على دعمهم المتواصل في مختلف الفعاليات.

من جانبه، أشار عبد الله علي المهيري مدير مركز الهلال الأحمر بإمارة الشارقة، إلى أن فعالية اليوم هي جزء من الشراكة الاستراتيجية للهلال مع إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، وجمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل، وجزء من واجب الهلال الوطني، نحو دعم جميع الجمعيات والهيئات بالشارقة.

واستفاد العديد من المشاركين في ساعة المشي، من فرصة الحصول على العديد من الفحوصات التي شملت ضغط الدم، وسكر الدم، وكتلة الجسم، كما تواجدت عدة مثقفات صحيات بادرن إلى تقديم النصائح والإرشادات إلى الجمهور، والرد على استفساراتهم، وتوعيتهم بسبل الوقاية من أمراض المفاصل.