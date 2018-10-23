"الدفتيريا" تحرم أماً من أطفالها في أسبوع واحد باليمن

الشارقة 24 – رويترز:

حرمت الدفتيريا في اليمن فايزة "أم برهان"، الأم لـ 6 أطفال من 2 من أبنائها في أسبوع واحد، بينما ترقد هي و3 آخرون منهم في المستشفى للعلاج من المرض.

وتعاني فايزة حالياً من الدفتيريا، بالإضافة إلى 3 آخرين من أبنائها ويخضعون جميعاً للعلاج في أكبر مستشفى بالعاصمة اليمنية صنعاء.

وأفادت فايزة القشعي رئيسة وحدة العناية المركزة بمستشفى السبعين بأن الشهر الأخير شهد زيادة في أعداد حالات الدفتيريا التي يستقبلها المستشفى.

وتواجه المستشفيات صعوبة في توفير العلاج للمرضى، بسبب نقص الأدوية، بالإضافة إلى أعطال الأجهزة الطبية.