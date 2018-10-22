إخراج 122 مسماراً وأدوات حادة من معدة إثيوبي

الشارقة 24 – أ ف ب:

استخرج أطباء من مستشفى في أديس أبابا، 122 مسماراً وأدوات حادّة أخرى من معدة شاب في الثالثة والثلاثين من العمر.

وأعلن مصدر طبي، أن الشاب يعاني هذا الشاب من مرض عقلي أصابه قبل عشر سنوات، وقد توقّف عن تناول الأدوية التي تحافظ على استقراره قبل عامين، بحسب الطبيب الجرّاح داويت تياري.

وأوضح الطبيب، أن على الأرجح أن هذا هو السبب الذي جعله يأكل الأشياء.

وعثر الأطباء في معدته على 122 مسماراً طول الواحد منها 10 سم، و4 مسامير صغيرة، وإبرتين، وقطع من الزجاج المحطّم.

وأضاف الطبيب، أظنّ أنه ابتلع هذه الأشياء بشرب الماء، وتابع كان محظوظاً لأن هذه الأشياء لم تجرح معدته وتسبب له التهابات قاتلة.