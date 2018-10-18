الصحة العالمية تحذر من انتقال "إيبولا" من الكونغو لدول مجاورة

الشارقة 24 – د.ب.أ:

حذرت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، من مخاطر انتقال فيروس "إيبولا" من منطقة الصراعات شمال شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى الدول المجاورة.

جاء ذلك عقب اجتماع للجنة الطوارئ المعنية باللوائح الصحية الدولية، حيث ناقش علماء وخبراء مدى إمكانية إطلاق حالة طوارئ صحية عالمية بشأن تفشي "إيبولا" في الكونغو.

وأفاد المدير العام للمنظمة الدولية، تيدروس أدهانوم، في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع بأن هذا لا يعني أن منظمة الصحة العالمية لا تأخذ تفشي "إيبولا" مأخذ الجد، ولن يهدأ البال حتى يتم القضاء على الوباء".

لكن ذكرت اللجنة أنها لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء تفشي المرض، وأكدت على ضرورة تكثيف أنشطة الاستجابة وأن اليقظة المستمرة أمر بالغ الأهمية.

وحثت أيضاً على السعي على وجه السرعة إلى الحصول على ترخيص الأمصال، وبذل جهود لزيادة العرض العالمي المحدود.