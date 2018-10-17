مستشفى الذيد يجري 398 عملية في النصف الأول

الشارقة 24:

أكد أحمد عبيد الخديم مدير مستشفى الذيد، أن الخدمات الصحية في المستشفى، شهدت تطوراً كبيراً بتوسيع قاعدة الخدمات التي تقدم للمراجعين، وتزويد المستشفى بأحدث التقنيات والكوادر المتخصصة، لتقديم أرقى مستوى من الخدمات.

وأوضح الخديم، أن الخدمات الطبية بمستشفى الذيد، تشمل الجراحة، والأمراض الباطنية، والنسائية، وأمراض الأطفال، إلى جانب الخدمات التخصصية، مثل أمراض العيون، والأمراض الجلدية، وأمراض العظام، والأنف والأذن والحنجرة، وجراحة المخ، والأعصاب، وغسيل الكلى، بإشراف 273 كادراً طبياً وفنياً وتمريضياً.

وأشار مدير مستشفى الذيد، إلى أن عدد المراجعين للعيادات الخارجية، خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغ 9018 مراجعاً، وأن عدد المرضى المنومين بلغ 1514 مريضاً، وأن عدد العمليات الجراحية التي أجريت وصل إلى 398 عملية جراحية، لافتاً إلى استحداث 3 أسرّة في وحدة العناية المركزة في المستشفى، ليصبح إجمالي عدد الأسرّة في العناية المركزة 7.

وأوضح الخديم، أن قسم الحوادث والطوارئ في المستشفى، يعمل يومياً على مدار الساعة، حيث بلغ عدد مراجعيه، خلال الفترة نفسها، نحو 13609 مراجعين.