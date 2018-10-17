"أصدقاء مرضى التهاب المفاصل" تتبرع بـ 65 ألفاً لمستشفى القاسمي

الشارقة 24:

ضمن احتفالها باليوم العالمي للمفاصل، تبرعت، الأربعاء، جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل بإدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، ومؤسسة بيت الشارقة الخيري، في إطار بدء تفعيل الشراكة بين الجانبين، بقيمة 65 ألف درهم لدعم مرضى المفاصل في مستشفى القاسمي بالشارقة، لشراء الأدوية وعلاج مرضى التهاب المفاصل والتخفيف من معاناتهم.

جاء ذلك زيارة نظمتها الجمعية إلى المستشفى، اشتملت على عدة برامج بدأت بتقديم التبرع مروراً بجولة توعوية عن مرض التهاب المفاصل ثم زيارة قسم العلاج الطبيعي، والذي ساهمت الجمعية في تطويره مسبقاً، إلى جانب الاستفسار عن حالات المرضى وتقديم الهدايا لهم بهذه المناسبة.

ونظمت الجمعية معرضاً صحي، لإجراء الفحوصات الطبية في أروقة المستشفى بهدف التعريف بجهودها في التوعية بمرض التهاب المفاصل، بحضور أعضاء جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل، وأعضاء الكادر الطبي والإداري للمعرض المصاحب لليوم العالمي للمفاصل.

وأكدت وحيدة عبد العزيز، رئيس جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل، أن هذه الفعالية السنوية التي تنظمها الجمعية، تشكل فرصة لتعريف أفراد المجتمع بهذا المرض، وتوعيتهم بالابتعاد عن مسبباته، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة، إضافةً إلى التضامن مع المرضى ودعمهم.

ومن جانبه أثنى الدكتور صقر عبد الله المعلا، نائب المدير التنفيذي لمستشفى القاسمي على جهود جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل، وحرصها على الدعم المادي والمعنوي لمرضى التهاب المفاصل، بالإضافة للتعاون المثمر في تنظيم فعاليات مشتركة سنوياً، متمنياً زيادة أعداد المشاركين في الماراثون السابع المقرر له فبراير من العام القادم.

وبدوره أشاد عبد اللطيف القاضي منسق عام الفعاليات ومدير العلاقات العامة بجمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل، بدور مستشفى القاسمي في التعاون مع الجمعية لنشر رسالة التوعية والتثقيف بين أفراد المجتمع، وجلب أحدث المعدات والأجهزة الطبية من أجل توفير العلاج الأمثل للمرضى، وخاصة للذين يعانون من التهاب المفاصل.