"الصحة العالمية" تبحث تفشي الإيبولا في الكونجو

الشارقة 24 – رويترز:

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن لجنة للطوارئ ستجتمع لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان تفشي مرض الإيبولا في جمهورية الكونجو الديمقراطية يمثل حالة طوارئ للصحة العامة تدعو للقلق الدولي، وذلك مع ارتفاع عدد قتلى الفيروس.

وقد تقدم لجنة الخبراء توصيات لاحتواء التفشي الذي أُعلن في أول أغسطس، وتفاقم مع وجود خطر انتقال الفيروس من شمال شرق الكونجو إلى أوغندا ورواندا.

وصرحت وزارة الصحة في الكونجو، الإثنين، بأن إصابة 33 شخصاً بفيروس الإيبولا تأكدت خلال الأسبوع المنصرم فحسب، بينهم 24 مصاباً لقوا حتفهم.

وأضافت أن الحالات الأخيرة تأكدت بين يومي 8 و14 أكتوبر، وأفادت تقارير بوجود أكثر من 200 حالة اشتباه في الإصابة بالفيروس في المجمل، ومعظمها تأكد كما لقي نحو 130 شخصاً حتفهم بسبب المرض منذ يوليو.