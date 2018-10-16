مركز التدخل المبكر يفحص "عيون الأطفال" في القصباء مجاناً

الشارقة 24:

احتفى قسم برامج الإعاقة البصرية في مركز التدخل المبكر التابع لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، الإثنين، باليوم العالمي للعصا البيضاء، والذي يصادف تاريخ 15 أكتوبر من كل عام.

بهذه المناسبة نظم القسم بالتعاون مع مستشفى دار العيون حملة كشف طبي مجانية للأطفال الملتحقين بخدمات المركز والبالغ عددهم 50 طفلاً.

وبالتعاون مع القصباء الوجهة الترفيهية والعائلية الأبرز في إمارة الشارقة، نظم القسم برنامجاً خاصاً بالمسح والكشف المبكر عن المشاكل البصرية باستخدام جهاز "السبوت فيجن" ذي المواصفات المميزة والمتطورة والدقيقة، شمل أطفالاً من مرتادي وزوار القناة ولقي إقبالاً وتفاعلاً لافتاً، حيث قدم خلاله اختصاصيو المركز النتائج المباشرة لكل عملية كشف، مع التأكيد على من ظهرت لديهم بعض المشاكل مراجعة طبيب العيون في أقرب وقت ممكن.

وأكد الأستاذ محمد فوزي مدير مركز التدخل المبكر أن قسم برامج الإعاقة البصرية يقدم خدماته سنوياً لـ 14 طفلاً وطفلة من ذوي الإعاقة البصرية، وقدم منذ تأسيسه عام 1992 خدماته لـ 89 طفلاً وطفلة، ومن أهم هذه الخدمات الجلسات التدريبية التي يستخدم فيها برنامج "فييزا" للتدخل المبكر للأطفال ذوي الاعتلال البصري "المكفوفين وضعاف البصر".

من جهتها أفادت خلود سالم الجنيبي مدير القصباء، بأن هذه الفعالية تأتي انطلاقاً من الحرص على التفاعل مع القضايا المجتمعية، والمبادرات الهادفة إلى تحقيق أهداف إنسانية سامية، وضمن السعي في تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا المكفوفين وحقوقهم واحتياجاتهم، فضلاً عن تشجيع كل أفراد المجتمع على تقديم الدعم اللازم ليكونوا أكثر استقلاليةً واعتماداً على النفس.

وأكدت داليا عبد المنعم المنصوري معلمة الإرشاد الأسري في قسم برامج الإعاقة البصرية أن مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية تستخدم جهاز "سبوت فيجن" في الكشف عن المشاكل البصرية منذ سنواتٍ انطلاقاً من ريادتها ومكانتها المحلية والعالمية، وسعياً للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها للمجتمع بشكل عام والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص.

من جانبهم أشاد زوار القصباء بالفعالية التي نظمها مركز التدخل المبكر بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء، مؤكدين أنها تسهم في توعية المجتمع وتثقيفه بكيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وأهمية الدمج بشكل عام.