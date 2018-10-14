جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل تنظم فعاليات توعوية

الشارقة 24:

أعلنت جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل بإدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، يوم الأحد، عن انطلاق فعاليات اليوم العالمي للمفاصل، والذي يحتفل به العالم في 12 أكتوبر من كل عام، تحت شعار "معاً لصحة العظام"، حيث سيتم تنظيم العديد من النشاطات التوعوية، في مناطق مختلفة من إمارة الشارقة حتى 29 أكتوبر الجاري.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحافي نظمته الجمعية في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بحضور سعادة وحيدة عبد العزيز رئيس جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل، والدكتور أسامة اللالا اختصاصي الأنشطة الصحية في وزارة التربية والتعليم، ونعيمة خميس الناخي رئيس قسم الخدمات الاجتماعية في مستشفى القاسمي، وعبد الله غانم المهيري مدير الهلال الأحمر الإماراتي بالشارقة، والعديد من ممثلي وسائل الإعلام.

وثمنت سعادة وحيدة عبد العزيز، في مستهل كلمتها، دعم قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، للجمعية وتوجيهات سموها الدائمة بتوفير العلاج لمرضى التهاب المفاصل، وتوعية أفراد المجتمع بطرق الوقاية من هذا المرض، تماشياً مع حرص إمارة الشارقة، على تعزيز مستوى الرعاية الصحية المقدمة لسكانها وزوارها من جميع الجنسيات.

وأشارت سعادتها، إلى دور الجمعية في تعزيز الوعي المجتمعي عبر المشاركة في أكثر من 40 برنامجاً تثقيفياً ومجتمعياً، وتنظيم أكثر من 16 محاضرة توعوية، خلال 2018، فيما بلغ عدد المستفيدين من أنشطة الجمعية 7500 مستفيد، إلى جانب مشاركة أكثر من 5 آلاف مشارك في الماراثون والأنشطة المصاحبة له، على مدار العام الماضي.

وشكرت سعادة رئيس الجمعية، الرعاة والشركاء الاستراتيجيين، وتحدثت عن برنامج الفعاليات الذي سيضم عدداً من النشاطات المنوعة والتثقيفية، تبدأ بمبادرة "كلنا معك" بالتعاون مع العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة والمستشفيات، حيث يستضيف مستشفى القاسمي الفعالية الرئيسية و"خطوات نحو الأمل 2"، وبداية المرحلة الثالثة مع دائرة الخدمات الاجتماعية بإجراء الفحوصات المنزلية لأكثر من ألفي مستفيد من الخدمات المنزلية، إضافة إلى إعلان الشراكة مع مؤسسة بيت الشارقة الخيري لدعم مرضى التهاب المفاصل، ومبادرة "ساعة مشي"، والتي تهدف إلى التوعية بمرض هشاشة العظام، بدعم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

بدوره، أشار الدكتور أسامة اللالا، إلى أن المشاكل الصحية المتعلقة بمرض التهاب المفاصل، هي أمراض طفولة في المقام الأول، حيث تتشكل كثافة العظام في الفترة من 10- 20 سنة، وأنه سيتم إطلاق 6 برامج تغطي جميع الفئات العمرية على أساس وقائي وعلاجي، والتركيز على فئة الطلاب وحثهم على اتباع الممارسات الصحية نحو نمط حياة أكثر حركة ونشاطاً، كما سيتم إعداد فيلم تثقيفي وتوعوي قصير، عن نمط الحياة السليم، وأساليب الحفاظ على صحة العظام عبر منصات التواصل الاجتماعي.

من جانبها، أكدت نعيمة خميس الناخي على أن مستشفى القاسمي يتواصل بشكل مستمر مع كافة الجمعيات، من أجل تقديم المساعدات والخدمات الطبية للمرضى، وأن المستشفى يرحب بتقديم الخدمة الاجتماعية لجميع مرضى المفاصل عبر مجموعة متميزة من الأطباء والمساعدات المقدمة من قبل الجمعيات.

بدوره، أعرب عبد الله غانم المهيري مدير الهلال الأحمر الإماراتي بالشارقة، عن شكره لجمعية والالتزام بالمشاركة، في الفعاليات المقبلة للجمعية والبرنامج الرئيسي لمبادرة "ساعة مشي"، في المسيرة الختامية للفعاليات التي ستكون برعاية الهلال الأحمر الإماراتي، في ممشى الرحمانية في الشارقة.

بينما كشف عبد الحليم القاضي عضو جمعية التهاب المفاصل، عن الحدث الرئيس الذي تنظمه الجمعية للعام السابع على التوالي، وهو "الماراثون السابع" خلال شهر فبراير 2019 على بحيرة الممزر، إضافة إلى الإعلان عن مسابقة الفيلم القصير التوعوي، بعنوان "خطوات نحو الأمل"، برعاية شركة فاست للمقاولات بإمارة الشارقة، مشيرة إلى أن سيتم إرسال شروط المشاركة لجميع المدارس والجامعات والمؤسسات الراغبة بالمشاركة، بحيث لا تتجاوز مدة الفيلم 10 دقائق، بجوائز تقدر بعشرة آلاف درهم للمركز الأول و5 آلاف درهم للمركز الثاني، و2500 للمركز الثالث.

ويتضمن برنامج اليوم العالمي للمفاصل، العديد من الفعاليات التي ستشمل على توزيع نشرات توعوية على موظفات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، وتقديم فحوصات مجانية وتنظيم يوم رياضي منوع في كل من نادي الثقة للمعاقين ومراكز الناشئة، إضافة إلى تنظيم يوم صحي شامل في مستشفى القاسمي، يشمل على معرض صحي، وزيارة إلى قسم العلاج الطبيعي، كما سيتم تقديم فحوصات طبية مجانية لأطفال حضانة الفلاح وروضة الدراري، إلى جانب إقامة يوم صحي في هيئة الطرق والمواصلات، وتقديم فحوصات طبية مجانية في بلدية الشارقة.