منظمة الصحة تبدي قلقها من استمرار تفشي "الإيبولا" في الكونجو

الشارقة 24 – رويترز:

توقعت منظمة الصحة العالمية، الخميس، أن يستمر تفشي فيروس الإيبولا في جمهورية الكونجو الديموقراطية ثلاثة أو أربعة أشهر أخرى وربما ينتقل في أي وقت إلى أوغندا أو رواندا.

وأكد بيتر سلامة المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية أن القلق ينصب على مدينة بيني في إقليم كيفو بشمال الكونجو حيث يختبئ عشرات الأشخاص الذين ربما تعرضوا للمرض من الطواقم الصحية.

وذكرت المنظمة أن أوغندا ورواندا لم توافقا بعد على استخدام أي لقاح للفيروس رغم استعدادهما لمواجهة الوباء.

وأبدى سلامة قلقه البالغ إزاء إمكانية تفشي وباء الإيبولا في المناطق غير الآمنة في جمهورية الكونجو الديموقراطية أكثر من قلقه إزاء المخاطر المحتملة في أوغندا ورواندا، مشيراً إلى أن أنظمة الرعاية الصحية فيهما قوية للغاية.