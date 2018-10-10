مستشفى القاسمي ينفذ بثاً مباشراً لاستخلاص الخلايا الجذعية

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

نظم قسم جراحة التجميل بمستشفى القاسمي في الشارقة، بالتعاون مع شركة "بيونكس"، ورشة عمل متكاملة، تضمنت استضافة الجراح التجميلي الأميركي الدكتور مارك بيرمان رئيس CNS من بيفرلي هيلز، الذي قدم شرحاً وافياً، حول الطب التجديدي، من خلال محاضرات علمية، ونقل حي مباشر لعملية استخلاص الخلايا الجذعية، من الأنسجة الدهنية، وكيفية معالجتها عبر عدة مراحل، تمهيداً لحقنها، واستخدامها لعلاج عدة أمراض.

ودعا الدكتور صقر المعلا نائب مدير المستشفى رئيس قسم جراحة التجميل، في تصريح لـ "الشارقة 24"، إلى ضرورة البحث والابتكار والتطوير في مثل هذه العمليات، لتحقيق التفوق الطبي خدمة للمرضى.

وأوضح الدكتور رائد فرحات اختصاصي جراحة التجميل، أن السنوات المقبلة، ستشهد تطوراً ملحوظاً، في العلاج وطرق استخدام هذه الخلايا، خصوصاً في مجال الجروح المزمنة، والجراحات التجميلية، والتخفيف من التدخلات الجراحية.

بدورها، أكدت الدكتورة نورة سالم اختصاصية تجميل، أهمية مثل هذه الورش التدريبية، في رفع المستوى العلمي للأطباء، والسماح باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

من جهتها، أوضحت الدكتورة مشاعل النابودة اختصاصية تجميل، أن هذه هي الورشة الرابعة التي يستضيفها قسم جراحة التجميل بالمستشفى، والتي تعنى بكل جديد في مجال الطب التجديدي.

من جانبه، أكد الدكتور وليد الجابر اختصاصي تقويم أسنان، أن علم الطب التجديدي يحمل في طياته الإجابة على الكثير من التساؤلات الطبية، ويساعد في تسريع علاج عظام الفك، وعلاج العديد من الأمراض المستعصية، والتي كانت في السابق بعيدة المنال.