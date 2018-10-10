"الصحة" تسحب وتعلق تسجيل أدوية لضغط الدم وارتفاع الكوليسترول

الشارقة 24 – وام:

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أربعة تعاميم، بشأن سحب تشغيلات من مستحضر دوائي، يستخدم كمضاد حيوي، إضافة إلى سحب جميع التشغيلات، وتعليق تسجيل ثلاثة مستحضرات، أحدها لعلاج ضغط الدم، والثاني لارتفاع الكوليسترول، لفشلهما في مشروع التكافؤ الحيوي، بناء على ما ورد من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والثالث مضاد حيوي مادته الفعالة غير مطابقة للمواصفات .

وتضمنت التعاميم سحب وتعليق تسجيل المستحضر الدوائي"Amoclan Suspension" المستخدم كمضاد حيوي، بناء على ما ورد للوزارة من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، بخصوص سحب أربع تشغيلات منه، بعد تحليل للمنتج قام به مختبر مراقبة الجودة المركزي التابع للمديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة بسلطنة عمان، وأظهر عدم مطابقة مواصفات المادة الفعالة"Amoxycillin" ، وتقرر بعد فشل تشغيلين آخرين للمنتج نفسه بعد تحليل أجرى في المختبر المرجعي التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع مطلع العام الجاري، سحب وتعليق تسجيل هذا المنتج للشركة المصنعة، وهي شركة "الحكمة الدوائية الأردنية" والوكيل المعتمد له وهو مستودع "الحياة الطبي"، علماً بأن هذا المنتج مسجل في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وشملت التعاميم سحب جميع التشغيلات وتعليق التسجيل للمستحضر الدوائي tabletsF.C T LIPOMAX لعلاج ارتفاع في مستوى الكولسترول، وذلك بناء على ما ورد للوزارة من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، بخصوص سحب جميع التشغيلات، وتعليق التسجيل لهذا المنتج بجميع تركيزاته، والذي يحتوي على المادة الفعالة "atorvastatin" للشركة السعودية اليابانية للمنتجات الصيدلانية "ساجا"، والوكيل المعتمد "صيدلية المدينة"، وذلك بناء على تعميم الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، بخصوص سحب وتعليق تسجيل هذا المستحضر لفشله في مشروع التكافؤ الحي، علماً بأن المنتج مسجل في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع .

كما شملت التعاميم سحب جميع التشغيلات وتعليق التسجيل للمستحضر الدوائي Angiotec لعلاج ارتفاع ضغط الدم، وذلك بناء على ما ورد للوزارة من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، بخصوص سحب جميع التشغيلات، وإلغاء التسجيل لهذا المنتج بجميع تركيزاته والمستخدم لعلاج ارتفاع في ضغط الدم والذي يحتوي على المادة الفعالة"Enalapril Maleate" ، وذلك بناء على تعميم الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، بخصوص سحب وتعليق تسجيل المستحضر لفشله في مشروع التكافؤ الحيوي، علماً بأن المنتج مسجل في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع للشركة المصنعة، وهي الشركة الأردنية لإنتاج الأدوية"JPM" ، والوكيل المعتمد "دوفارم"، بالإضافة إلى سحب ثلاث تشغيلات من المستحضر الدوائي Daroxime 500mg Tablets " المستخدم كمضاد حيوي، وذلك بناء على ما ورد للوزارة من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، بخصوص سحب ثلاث تشغيلات من هذا المنتج للشركة الأردنية "دار الدواء"، والوكيل والمعتمد "مستودع المفيد"، والذي يحتوي على المادة الفعالة CEFUROXIME AXETIL 500MG TABLET وذلك بناء على تعميم المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة بسلطنة عمان، نتيجة لقيام مختبر مراقبة الجودة المركزي بسحب عينات للتحليل حيث تبين وجود أقراص متكسرة داخل العبوة وتم رفضها من المختبر وهذه التشغيلات هي" 62BX, 63 BX and 82 BZ" ، علماً بأن المنتج مسجل في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، حيث إن الشركة المصنعة أبلغت الوزارة بعدم دخول التشغيلات المتأثرة للدولة، إلا أن الوزارة ارتأت توعية المجتمع بضرورة الحذر خاصة أن بعض المسافرين قد يصرفون وصفتهم الطبية في بلد آخر.

وفي هذا الإطار أوضح الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة الوطنية العليا لليقظة الدوائية، أن التعاميم الصادرة جاءت بناء على القرار الوزاري لسنة 2010، بشأن الإعلان عن سحب أو تعليق أو وقف أو منع تداول المنتجات الدوائية والطبية، وفي إطار استراتيجية الوزارة لبناء أنظمة الجودة والسلامة والصحية والدوائية وفق المعايير العالمية.