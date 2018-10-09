الجامعة القاسمية توعي طالباتها بسرطان الثدي

الشارقة 24:

نظم قسم الأنشطة الطلابية في عمادة شؤون الطالبات بالجامعة القاسمية، حملة للتوعية بسرطان الثدي، بالتعاون مع القافلة الوردية، استهدفت طالبات الجامعة، تزامناً مع شهر التوعية بالداء، الذي يصادف أكتوبر من كل عام.

واستمعت الطالبات، إلى شرح مفصل حول التوعية بسرطان الثدي، عبر عرض يوضح طرق الفحص عن الداء، وأساليب الفحص الذاتي عنه، وأسباب الإصابة به، وطرق الوقاية والمعالجة منه.

وحثت الحملة الطالبات، على إجراء الفحص المبكر عن الداء، حفاظاً على صحتهن، كما قدمت القافلة الوردية، التوعية والمعلومات اللازمة، حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وعوامل الإصابة، وأهمية الاكتشاف المبكر للمرض، وتشخيصه، ومعالجته.

وأشارت أحلام حمدان بن جرش مساعد مدير الجامعة لشؤون الطلبة، إلى أن الجامعة حرصت على تكامل الجهود مع القافلة الوردية، للتوعية بسرطان الثدي، وتمكين الطالبات من اكتساب الثقافة اللازمة تجاه هذا المرض.