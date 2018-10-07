الطب البديل يساعد في تخفيف أعراض الصدفية

الشارقة 24 – رويترز:

تشير مراجعة بحثية حديثة، إلى أن وسائل في الطب البديل والتكميلي، قد تساعد في التخفيف من أعراض الصدفية.

ويوضح الباحثون، أن تلك الوسائل تشمل الوخز بالإبر والتأمل والعلاجات بالأعشاب مثل نبتة النيلة وعشب الكركومين.

وتتسبب الصدفية في ظهور قشور جافة متهيجة في الجلد، وهو التهاب قد يتفاقم بسبب التعرض للضغوط وللطقس البارد والعدوى، ويمكن في المقابل للدهانات الموضعية والأدوية، تخفيف الأعراض، لكن ليس هناك علاج ناجع للمرض.

ويلفت الباحثون في دورية جاما لصحة الجلد، إلى أن ما يصل إلى نصف مرضى الصدفية يستخدمون علاجات بديلة وتكميلية، لكن الأبحاث لم تقدم حتى الآن صورة واضحة عن الأساليب التي يمكن أن تكون فعالة أكثر من غيرها.

ولإجراء الدراسة، فحص الباحثون بيانات من 60 دراسة تناولت مجموعة كبيرة ومتنوعة من أساليب الطب البديل والتكميلي في تخفيف أعراض الصدفية.

وأعلنت الدكتورة ألكسندرا برايس من جامعة ميامي في فلوريدا التي شاركت في قيادة البحث، أن تلك الدراسات كان بينها اختلافات كبيرة من حيث النوعية والتصميم والنتائج المتعلقة بفاعلية العلاجات غير التقليدية، إلا أن نتائجها تشير إلى أن بعض التدخلات على الأقل بأساليب بديلة قد تساعد بعض مرضى الصدفية على التحسن.

وأضافت برايس، أن الدراسات أوضحت أن بعض العلاجات البديلة والتكميلية مثل النيلة والكركومين والتأمل والوخز بالإبر والأنظمة الغذائية منخفضة السعرات، آمنة وفعالة في التعامل مع الصدفية، لكنها حذرت المرضى من العلاجات الطبيعية المتاحة للبيع دون وصفة طبية.

ونصحت برايس، أن تظل العلاجات التقليدية المتبعة في حالة الصدفية لها الأولوية في الاستخدام.