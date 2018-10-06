مستشفى الجامعة بالشارقة ينجح بعلاج مريضين من "الحكاك الصباغي" النادر

الشارقة 24:

اعتبر خبراء مستشفى الجامعة بالشارقة، أن الحميات الغذائية القاسية، ليست بالضرورة الأسلوب الأمثل لتقليل وزن الجسم.

وأشار الخبراء إلى أنها تتسبب في العديد من المشكلات الصحية، كالتي تعرض لها شاب سعودي يبلغ من العمر 22 عاماً نتيجة برنامج حمية منخفض السعرات الحرارية أدى به في النهاية إلى الإصابة بمرض جلدي نادر، يعرف باسم الحكاك الصباغي.

وأكدت الدكتورة فاطمة مصطفى، استشارية الأمراض الجلدية بمستشفى الجامعة بالشارقة، أنه عندما راجع المواطن السعودي الشاب المشفى، كان يعاني من بقع مصحوبة بحكة شديدة منتشرة في جميع أنحاء الجانب الأيمن من الجذع، وبدرجة أقل على الجانب الأيسر، وظهر الطفح الجلدي قبل المراجعة بأسبوع واحد، ثم تفاقمت الحالة تدريجياً وصاحبها ظهور حكة شديدة.

وأضافت أن المريض نفى ارتداء أي ملابس جديدة، أو تغيير المنظفات المستخدمة في غسيل الملابس، أو استخدام أي أنواع جديدة من الصابون أو الشامبو، كما نفى استخدام أي من القطع المعدنية على الصدر أو الرقبة.

وبمناقشة المريض أثناء جمع المعلومات للتعرف على تاريخ الإصابة بالمرض، أكد أنه كان يواظب على برنامج للحمية الغذائية الخالية من الكربوهيدرات، منذ أسبوعين، وتبيّن بعدها أن ذلك هو أحد العوامل الرئيسية التي أدت إلى الحكاك الصباغي.

وأضافت الدكتورة فاطمة، أن هناك العديد من العلاجات الموضعية والنظامية المتاحة لعلاج الحكاك الصباغي، ومع ذلك فقد تم اختيار علاج لهذا الشاب من خلال نظام غذائي بسيط ،لكنه يتسم بالفعالية في ذات الوقت، ويشمل الكربوهيدرات كجزء أساسي منه، وقد ظهر تحسن كبير عليه، بعد التخلّص من العامل المثير الذي كان سبباً في ظهور الحكاك الصباغي، نتيجة الحمية الغذائية الخالية من الكربوهيدرات.

وكان مستشفى الجامعة بالشارقة، قد استقبل أيضاً حالة أخرى لشابة أردنية تبلغ من العمر 23 عاماً، عانت من الأعراض ذاتها التي اشتكى منها الشاب السعودي، حيث تبيّن أن إصابتها ترجع إلى ساعات الصيام الطويلة في شهر رمضان، والمواظبة على نظام غذائي خالٍ من الكربوهيدرات.

وقد تلقت المريضة العلاج باستخدام التتراسيكلين الفموي، إضافة إلى إدخال تعديلات على نظامها الغذائي الذي شمل الكربوهيدرات أيضاً.