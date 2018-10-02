جائزة نوبل للطب تذهب لباحثين غيرا قواعد مكافحة السرطان

الشارقة 24 – رويترز:

فاز الأميركي جيمس أليسون، والياباني تاسوكو هونجو، بجائزة نوبل للطب لعام 2018 لاكتشافاتهما التي مثلت فتحاً في أساليب تسخير جهاز المناعة لمكافحة مرض السرطان.

وقادت أبحاثهما في تسعينيات القرن الماضي إلى علاجات جديدة متطورة بشكل كبير لعلاج أنواع من السرطان مثل سرطان الجلد والرئة، واللذان كان من الصعب علاجهما في السابق.

وذكرت جمعية نوبل في معهد كارولينسكا بالسويد في بيان، أن الاكتشافات الحاسمة التي توصل إليها الفائزان علامة بارزة في المعركة ضد السرطان.

وتابعت الجمعية، أن أليسون وهونجو أوضحا كيف يمكن توظيف استراتيجيات مختلفة لتثبيط كوابح الجهاز المناعي في علاج السرطان.