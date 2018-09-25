"اجتماعية الشارقة" تجسد دور الصيادلة في خدمة كبار السن

الشارقة 24:

نظمت رابطة الصيادلة، بدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، فعاليةً بمناسبة اليوم العالمي للصيادلة، الذي يصادف يوم 25 سبتمبر من كل عام، حيث تقام فعاليات مختلفة تركز على دور الصيادلة في خدمة كبار السن بالذيد، بالتعاون مع عدة شركات طبية، وبمشاركة العاملين في مجال الصيدلة بالدائرة.

وتخلل الفعالية فيلم قصير يتضمن دور الصيدلي، ومتطلبات الممارسة الفعلية لمهنة الصيدلة في الدولة، مما ينعكس إيجاباً على مستوى ما يقدمه الكادر الصيدلاني من خدمات صحية لكبار السن، ومحاضرة طبية بعنوان "تحديثات العلاج الغذائي للرعاية الحرجة"، والتي تتناول المراقبة المخصصة للحالات المرضية البسيطة، والمتقدمة وخاصة لكبار السن، ومراجعة الجرعات الدوائية، وتركيب الأدوية، وتقييم حركية الدواء في الجسم، وتوعية المريض حيال الأدوية ومراحل المرض، وتقديم التوعية والنصائح الصحية والاستشارات الدوائية.

وأوضحت الصيدلانية غادة إبراهيم، رئيس رابطة الصيادلة، أن دور الصيدلي يكمن في توعية وتمكين المرضى وأفراد المجتمع، حول الاستخدام الرشيد والآمن للأدوية، وخاصة كبار السن، الذين يتعرضون للأخطاء الشائعة عند الاستخدام، وكذلك في برامج التثقيف وتحسين الصحة العامة، من خلال التواصل الفاعل مع كل من الفريق الطبي وأفراد المجتمع.

وأكدت أهمية التزام الصيادلة ومساعديهم بالقوانين والتشريعات وآداب المهنة، وتطبيق أسس ممارسة الصيدلة الجيدة والتعاميم والأدلة المنظمة لهذا العمل، الصادرة عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئات الصحية المحلية، وكذلك ضرورة تعزيز التواصل وتضافر الجهود مع الفريق الطبي، من أجل تقديم خدمات صيدلانية نوعية ذات مستوى عالمي، محورها سلامة وصحة أفراد المجتمع.