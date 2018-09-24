نقص الأدوية يهدد حياة 425 مريضاً بالفشل الكلوي في غزة

الشارقة 24 – وام:

حذر عبد الله القيشاوي، رئيس قسم الكلية الصناعية في مستشفى الشفاء الطبي بغزة، من استمرار نقص الأدوية التي يحتاجها مرضى الفشل الكلوي في القطاع .

وأكد القيشاوي أن حياة 425 مريضاً يتهددها الخطر مع استمرار نقص أدويتهم، وتجاهل المناشدات والاستغاثات، التي تطلقها وزارة الصحة الفلسطينية يومياً.

وأوضح أن عدم تلقي هؤلاء المرضى لأدويتهم الخاصة، يؤثر سلباً على صحتهم ويؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، ودخول المريض في نوبات ضيق تنفس وزيادة السوائل في الجسم، محذراً من عمليات تكرار نقل الدم للمريض خاصة المتوقع زراعة كلى لهم.