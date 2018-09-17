علماء أستراليون يحذرون من مخاطر الأسبرين

الشارقة 24 – أونا:

حذرت دراسة حديثة من تناول الأسبرين بشكل يومي، مشيرة إلى أنه قد يسبب أضراراً لكبار السن الأصحاء تصل إلى خطر حدوث نزيف داخلي مميت.

وأكدت الدراسة التي نشرتها صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن التجارب لم تؤكد فوائد الأسبرين للأشخاص الأصحاء فوق سن الـ 70، مشيرة إلى أنه وبينما يمكن لجرعة يومية من الدواء أن تحمي كبار السن الذين عانوا من قبل من نوبات قلبية وسكتات دماغية والذبحة الصدرية، فقد وجد الباحثون أن الدواء لم يمدد عمر الأشخاص الأصحاء فوق سن الـ 70.

وأجرى الباحثون دراستهم على عينتين من الأشخاص، شملت 19 ألفاً و114 شخصاً، فوق 70 عاماً في الولايات المتحدة وأستراليا كانوا جميعاً بصحة جيدة، ولم يعانوا سابقاً من مشاكل في القلب، ومُنحوا نصف جرعة يومياً من الأسبرين مدة 5 سنوات

وعندما تمت متابعة المشاركين بعد ما يقرب من خمس سنوات، وجد الأطباء أنه بالمقارنة مع مجموعه لم تتناول الأسبرين، فان الأسبرين اليومي لم يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، أو إطالة عدد السنوات التي عاشها الناس دون إعاقات.

وبحسب الدراسة، فإن الأقراص لم تقلل أيضاً من خطر التعرض لمشاكل في القلب أو يثبت عنها أي فوائد أخرى، بل زادت من عدد حالات نزيف المعدة الرئيسي وزادت مخاطر الوفاة لدى المجموعة التي كانت تتناول الأسبرين بنسبة 9.5 % مقارنة بنسبة 2.5 % لمجموعة ثانية لم تتناول الأسبرين.

وتماشياً مع الآثار الجانبية المعروفة للدواء، أصيب الأشخاص في مجموعة الأسبرين بنزيف داخلي أكثر، حيث عانى 8.3 ٪ من هؤلاء المرضى من حالات طبية خطيرة تتراوح من السكتة الدماغية إلى النزيف المعوي، مقارنة بنسبة 7.2 ٪ في المجموعة الثانية.

بينما وصف البروفيسور بيتر روثويل، من جامعة أكسفورد البريطانية، وهو خبير في صنع الأدوية، النتائج بـ "الحاسمة"، محذراً من أن العلاج الذاتي بالأسبرين في غياب مؤشر طبي واضح "أمر لا يُنصح به".

وعلقت جون رين من وكالة تنظيم منتجات الرعاية الصحية والطبية في المملكة المتحدة، على الدراسة قائلة: "أي معلومات هامة جديدة قد تؤثر على التوازن وفوائد ومخاطر الأسبرين ستراجع بعناية، وسنطلب المشورة العلمية المستقلة إذا اقتضت الحاجة لذلك".