جمعية أصدقاء مرضى الكلى توعي الجمهور بأهمية الماء

الشارقة 24:

للعام الخامس على التوالي، تنظم جمعية أصدقاء مرضى الكلى، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، حملة الماء لصحة الكلى، خلال شهر سبتمبر الجاري وأكتوبر المقبل، وذلك بهدف تسليط الضوء على أهمية شرب الماء في المحافظة على صحة الكلى.

وانطلقت فعاليات الحملة، يوم الأحد، في مدرسة الشعلة الخاصة للبنين بالشارقة، بتنظيم فقرة إذاعية أثناء طابور الصباح، ومحاضرات تثقيفية توعوية، إضافة إلى وضع مجسم للكلى في ساحة المدرسة، وتوزيع عبوات المياه على الطلاب.

وستتواصل هذه الفعاليات أيضاً في مدرسة الشعلة الخاصة للبنات، يوم الإثنين، فيما ستقام الأسبوع المقبل في دائرة الخدمات الاجتماعية بالحمرية، وتشمل على فحوصات لضغط الدم وتوعية كبار السن بأهمية الماء للكلى.

وستنظم الجمعية فعالية إلكترونية توعوية لموظفات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، في الأول والثاني من الشهر المقبل، تتمثل في إرسال بطاقات إلكترونية لجميع العاملات بالمجلس، لتعريفهن بالحملة وتشجيعهن على شرب الماء، وسيتم وضع فلتر "سناب شات" في مبنى المجلس، لتوعية الموظفات ومشاركتهن في الحملة، تحت هاشتاغ أو وسم #حملة _الماء_لصحة_الكلى.

وقالت مريم خلفان بن دخين رئيس جمعية أصدقاء مرضى الكلى: "تأتي هذه الحملة السنوية في إطار جهود الجمعية لنشر الوعي المجتمعي بأهمية الكلى للإنسان، وكيفية الحفاظ عليها، وإبراز دور الماء في الحفاظ على صحة الكلى خصوصاً بين طلبة المدارس وكبار السن والسيدات العاملات، بما يتماشى مع رؤية إمارة الشارقة ودولة الإمارات، في تشجيع أنماط الحياة الصحية والوقاية من الأمراض المختلفة".

وأكدت أن أمراض الكلى مرتبطة في جزء كبير منها بقلة شرب الماء والسوائل، ولذلك فإن الإكثار من شرب الماء يعد من الوسائل الأكثر فاعلية في تقليل احتمالات الإصابة بحصى الكلى وغيرها من الأمراض، مضيفة أن الحملة تستهدف هذا العام الوصول إلى الطلاب في المدارس بشكل مباشر، وكبار السن، والموظفات، إلى جانب أفراد المجتمع المتابعين لوسائل التواصل الاجتماعي.

ومن أجل نشر رسالة الحملة وأهدافها بين الجمهور، ستقوم جمعية أصدقاء مرضى الكلى بنشر عدد من الفيديوهات لمختصين سيتحدثون خلالها عن صحة الكلى، وذلك في مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"أنستغرام"، على مدى ثلاثة أيام، من الأول وحتى الثالث من أكتوبر المقبل، ضمن جهود الجمعية، لتوعية الجمهور من مختلف الفئات العمرية، بأمراض الكلى وأهمية شرب الماء في الوقاية منها.

وتعمل الجمعية منذ تأسيسها عام 2006، على توعية أفراد المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة بأمراض الكلى، وتوفير العلاج الطبي والرعاية الصحية المناسبة للمرضى، إلى جانب دعم المستشفيات والمراكز الصحية، بتزويدهم بالأجهزة والمعدات اللازمة للتشخيص والعلاج.