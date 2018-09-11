الأوروبيون يتمتعون بصحة أفضل والألمان يفرطون في الكحول

الشارقة 24 - د ب أ:

الأوروبيون يعيشون بشكل صحي أكثر، ولكن الكثيرين منهم لا يستطيعون التخلي عن رذائلهم، فقد أصبح الكحول والسمنة مشكلة في دول أوروبية كثيرة، هذا ما أكده تقرير لمنظمة الصحة العالمية عن المنطقة الأوروبية، شمل 53 دولة أكثرها في أوروبا، ولكن بعضها أيضاً في القوقاز وآسيا الوسطى.

وقالت كلاوديا شتاين خبيرة المنظمة عن الدراسة: إن نسبة تعاطي الكحول في ألمانيا مرتفعة جداً، وإن الشباب فوق 15 عاماً في المنطقة الأوروبية يشرب 8.6 لتر كحول صافي في المعدل سنوياً، ولكن هذه النسبة ترتفع في ألمانيا إلى 11 لتراً.

من ناحية أخرى يصل معدل تعاطي الكحول في ليتوانيا التي تتصدر قائمة الدول التي يتعاطى أهلها الكحول بكميات أكبر في المنطقة الأوروبية إلى 15.2 لتر سنوياً، في حين أن تعاطي الكحول تراجع في روسيا إلى 10.1 لتر للفرد سنوياً، وبالتوازي مع ذلك تراجعت أعداد حوادث الطرق هناك.

وأضافت شتاين، أن متوسط الأعمار في المنطقة الأوروبية كان الأعلى في سويسرا، حيث بلغ هناك 83 عاماً، وأن الفتية والفتيات اللاتي يولدن في ألمانيا يبلغون 81 عاماً في المتوسط، وبذلك فإن ألمانيا تقع في الربع الأعلى من الإحصائيات الخاصة بمتوسط الأعمار في المنطقة الأوروبية، وبررت ذلك بتوفر النظام الصحي الجيد في ألمانيا، وسهولة وصول السكان إليه.

كما تحسنت معدلات التطعيم في ألمانيا بشكل واضح، حيث أصبحت تصل إلى 97% للحصبة، وفقاً لشتاين التي تترأس قسم المعلومات والأبحاث والابتكار داخل المنظمة.

وتذيلت أوكرانيا ذيل قائمة دول أوروبا الخاصة بمعدل التطعيم ضد الحصبة، حيث بلغت نسبة التطعيم هناك 42%، فالحصبة تعتبر مرضاً يمكن أن يكون مميتاً، حسب شتاين.

كما جاء في التقرير، أن هناك ارتفاعاً في وزن أكثر من نصف سكان المنطقة الأوروبية عن المتوسط المثالي، وأن هناك تزايداً في هذا الارتفاع، وكانت نسبة الرجال الأكثر وزناً أعلى في معظم البلدان عن نسبة النساء، ولكن عدداً من النساء أكثر من الرجال مصابات بالسمنة المفرطة، حسبما جاء في التقرير الذي ينشر الأربعاء في لندن.

وهناك قلق بين الخبراء المعنيين في ألمانيا، بشأن تنامي السمنة المفرطة بين الأطفال في ألمانيا.

وخلصت منظمة الصحة العالمية بشكل عام لنتيجة إيجابية مؤداها أن متوسط الأعمار في المنطقة الأوروبية ارتفع خلال خمس سنوات بواقع عام.

وتراجعت وفقاً للتقرير أعداد حالات الوفاة المبكرة، بسبب أهم الأمراض غير المعدية مثل السرطان وأمراض القلب والسكر والأمراض التنفسية المزمنة، وبلغ هذا التراجع 2%.

وينشر هذا التقرير الخاص بصحة سكان المنطقة الأوروبية التي تنتمي إليها أيضاً، دول مثل طاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان كل ثلاث سنوات، ويعيش في المنطقة الأوروبية نحو 900 مليون نسمة.