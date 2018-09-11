زيمبابوي تعلن الطوارئ بالعاصمة بعد 20 وفاة بالكوليرا

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن وزير الصحة الجديد في زيمبابوي أوباديا مويو، يوم الثلاثاء، حالة الطوارئ في العاصمة هراري، لتفشي وباء الكوليرا، بعد ارتفاع عدد الوفيات إلى عشرين، إضافة إلى إصابة أكثر من ألفي شخص، بعد شرب مياه ملوثة.

ويحاول مجلس مدينة هراري، توصيل المياه إلى بعض الضواحي، من أكثر من عشرة أعوام، ما اضطر السكان للاعتماد على المياه من الآبار المفتوحة والثقوب في الأرض.

وقال مويو، الذي رافقه رئيس بلدية هراري الجديد ومسؤولو صحة آخرون: إن أحدث تفش للكوليرا جاء بعد تلوث الآبار المفتوحة والثقوب التي يستخدمها السكان، في ضاحيتي بوديريرو وجلينفيو بالصرف الصحي.

وأضاف أثناء تفقد مستشفى يعالج المرضى، "نعلن حالة الطوارئ في هراري، سيمكننا ذلك من احتواء الكوليرا، لا نريد المزيد من الوفيات".

وقال وزير الصحة: إنه تم حظر بيع اللحوم والأسماك في الضاحيتين اللتين بهما بؤرة التفشي، وتعليق الدراسة في بعض المدارس، مضيفاً أنهم طلبوا أيضاً مساعدة من وكالات الأمم المتحدة والشركات الخاصة، لتوفير مياه للشرب.

وواجهت زيمبابوي أكبر تفش للكوليرا في عام 2008، في أوج أزمة اقتصادية راح ضحيته حينئذ، أكثر من أربعة آلاف شخص، بينما أصيب 40 ألفاً.