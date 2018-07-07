حملة الشيخة فاطمة الإنسانية تدشن مستشفى في القرى المصرية

الشارقة 24 – وام:

دشنت حملة الشيخة فاطمة الإنسانية العالمية في إطار مهامها الإنسانية في القرى المصرية مستشفى ميدانياً لعلاج المرأة، وتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية ووقائية بإشراف نخبة من الأطباء الإماراتيين والمصريين المتطوعين في برنامج "فاطمة بنت مبارك للتطوع"، بالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية.

وتهدف حملة الشيخة فاطمة الإنسانية إلى ترسيخ ثقافة العمل التطوعي التخصصي والعطاء الإنساني بين الشباب وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الإماراتية والمصرية لتبني مبادرات صحية مجتمعية تساهم من الحد من الأمراض والكشف المبكر لأكثر الأمراض انتشاراً كالأمراض القلبية والصدرية والمعدية للوصول إلى مجتمع صحي ومنتج، تحت إطار تطوعي ومظلة إنسانية بغض النظر عن اللون أو العرق أو الديانة.

وتأتي هذه الحملة انسجاماً مع الروح الإنسانية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وانسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بأن يكون عام 2018 "عام زايد".

وقالت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وجهت بتدشين المستشفى الميداني المتحرك ليقدم خدماته التطوعية في مختلف القرى المصرية وعقد ملتقيات تطوعية لبناء القادة في العمل الإنساني الطبي التخصصي الذي يشكل، إضافة قوية للمهام الإنسانية للفرق الطبية الإماراتية والمصرية التطوعية، والتي استطاعت في الفترة الماضية من الوصول إلى الآلاف من النساء والأطفال.