العلاج المناعي... يرصد نجاحاً فعالاً في القضاء على السرطان

الشارقة 24 - أ. ف. ب:

تغلّب الأميركي جون راين المتخصص السابق في المفاعلات النووية على سرطان الرئة، وهو من المرضى القلائل الذين جلب لهم العلاج المناعي الشفاء، إذ قدم في تجربته المريرة لمحة عن حسنات وسيئات هذه التقنية، والتي يستثمر فيها قطاع صيدلة مبالغ طائلة.

وقد قدّر الأطباء لجون، الذي يبلغ من العمر 74 عاماً، في يونيو2013، أن يعيش 18 شهراً لا غير.

ويقرّ راين الذي شهد على تخرج أولاده الثلاثة من الجامعة، والذي يستعد لحضور حفل زفاف ابنته هذا الصيف، بأنه سعيد جداً، فقد تسنى له المشاركة في كلّ هذه الاحتفالات.

إذ لم يكن الحال يسيراً مع بعض المرضى الذي التقاهم في قاعات الانتظار في المستشفى، والذين قد عولجوا بالعلاج نفسه، ويذكر بأنه فقد أصدقاء كثر في السنوات الخمسة الماضية.

يركّز الأطباء في مداواة السرطان على علاجين رئيسيين، هما العلاج الكيميائي والعلاج المناعي، فالكيميائي، هدفه القضاء على خلايا الورم لكن مفعوله سام جداً لدرجة أنه يهاجم الخلايا السليمة أيضاً، متسبباً بآثار جانبية كثيرة، منها الإسهال والغثيان والإنهاك، مروراً بخسارة الشعر والوزن، والذي قد خضع له جون راين سنة 2013، لكنه لم يقض على الورم الذي أصابه، أما العلاج المناعي، فهو يساعد الجهاز المناعي على رصد الخلايا السرطانية والقضاء عليها.