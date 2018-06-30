"التثقيف الصحي" تنظم محاضرة "متاهات الإدمان"

الشارقة 24:





تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وفي إطار الخطة الاستراتيجية للقضاء على مشكلة الإدمان والحد من انتشاره بين الشباب والمراهقين، ومؤازرة لجهود كافة مؤسسات الدولة ذات الصلة ودعمها بكافة الوسائل المتاحة للوقاية منه، وتنفيذاً للمبادرات الاستراتيجية لوزارة الداخلية الهادفة إلى توفير الأمن لكافة فئات المجتمع، نظمت إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة محاضرة توعوية عن الإدمان على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والتي تأتي تحت شعار "متاهات الإدمان" الصحية والنفسية.

ألقى المحاضرة الدكتور عصام سماحه طبيب خبير واختصاصي الطب النفسي وعلاج الإدمان بمركز التأهيل الخاص بشرطة الشارقة، تناول فيها العديد من الموضوعات حول مفهوم الإدمان ومخاطرة من وجه الطب النفسي على مستوى الصحة العالمية حسب التصنيفين "الإنجليزي والأميركي"، وأكثر مواد الإدمان شيوعاً، والمفاهيم الخاطئة المتداولة بين الشباب والمراهقين وتتسبب في إدمانهم، ومضاعفاته المصاحبة له من الناحية الصحية والنفسية وطرق التغلب عليها.

وفي ختام المحاضرة أكد الدكتور عصام سماحه على أهمية تعاون وتكاتف كافة فئات المجتمع للعمل على القضاء على مشكلة الإدمان بين الشباب والمراهقين، والعمل على تطبيق وتنفيذ خطط العمل التوعوية التي تم وضعها وصولاً إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة، وما يترتب عن تعاطي وإدمان المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من إهدار أهم ما تملكه الدولة من طاقة وهو شبابها وذخيرتها من أبناء الوطن، وأن دولة الإمارات العربية المتحدة بجميع سلطاتها وأجهزتها لا تتهاون في التصدي لهذه الآفة الخطيرة من المواد المخدرة، مضيفاً بأن هذه المحاضرة هي واحدة من سلسلة المحاضرات التي يتضمنها البرنامج التوعوي بمخاطر المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بهدف محاربة الإدمان وتأثيراته السلبية على المجتمع، كما صاحب المحاضرة العديد من الاستشارات عن المشاكل النفسية التي قد تؤدي إلى الإدمان، والتي سوف تستمر فيما بعد وبصفة سرية، بالإضافة إلى الفحوصات الطبية المجانبة عن ضغط الدم، والسكري.

كما أكدت إيمان راشد سيف مدير إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، أن احتفال دولة الإمارات باليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يقام تحت شعار "كن مع أبنائك.. يكونوا بخير"، هو مناسبة سنوية لشحذ الهمم وتضافر الجهود على كافة المستويات الحكومية والأمنية والصحية والمدنية والأهلية والمجتمعية والتعليمية، لمكافحة المخدرات والتغلب على هذه الآفة الاجتماعية ومضاعفاتها الخطيرة المدمرة للمجتمعات.

وأعربت إيمان سيف عن شكر إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة وتقديرها للقيادة العامة لشرطة الشارقة للجهود الحثيثة التي تبذلها في مكافحة المخدرات على مستوى إمارة الشارقة، والحفاظ على أمن وسلامة المجتمع وأبنائه، مؤكدةً حرص إدارة التثقيف الصحي على تقديم كل ما يلزم من دعم وتسخير كافة الجهود الممكنة للإسهام الفاعل في التوعية من آفة المخدرات التي تشكل أزمة عالمية تهدد الطفل والأجيال والمجتمع ككل، من خلال التعاون في نشر الوعي بين الأمهات والآباء لوقاية الأبناء من الوقوع في براثن التعاطي، والتي تبدأ من تحصين المنزل ضد الخلافات العائلية والتفكك الأسري مقابل توفير بيئة واعية وحاضنة تتسم بالتواصل والتفاعل والتفاهم بين الأهل والأبناء.