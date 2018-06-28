الصين تعلن عن ظهور إنفلونزا الطيور في إحدى الأقاليم

الشارقة24-رويترز:

نقلت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ومقرها باريس، الثلاثاء، عن تقرير لوزارة الزراعة الصينية أن الصين أبلغت عن تفش لفيروس إنفلونزا الطيور من سلالة (إتش5إن1) في مزرعة بإقليم تشينغهاي، شمال غرب البلاد.

ووفقاً لقاعدة بيانات المنظمة عن إخطار وزارة الزراعة الصينية بأن هذه هي أول حالة ظهور للمرض من سلاسة (إتش5إن1) شديدة العدوى تقع في مزرعة للدواجن في الصين منذ عام 2014.

لكن أفادت تقارير بتفشي هذه السلالة في مملكتي نيبال وبوتان المتجاورتين لحدود الصين الشمالية الغربية.

وذكرت الوزارة أن الفيروس قضى على 1050 دجاجة تسمين ضمن سرب يضم 1615 دجاجة في مزرعة بالإقليم، وأضافت أنه تم التخلص من العدد المتبقي.

ويمكن لبعض أنواع سلالة (إتش5إن1) من الفيروس، وهي مميتة في أغلب الأحيان، أن تنتقل إلى الإنسان، ووفقاً لموقع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية هذه هي سادس حالة تفشي لمرض إنفلونزا الطيور شديد العدوى في الصين هذا العام مقارنة بأربع حالات فقط جرى الإبلاغ عنها عام 2017.

معظم الحالات التي أبلغت الصين بها هذا العام كانت عن تفشي سلالة (إتش7إن9) شديدة العدوى والتي أودت بحياة مئات الأشخاص في الصين العام الماضي.