طبيب أسنان يبهر مرضاه الصغار بحيله السحرية

الشارقة24 – رويترز:

حقق طبيب أسنان خاص بالأطفال في ولاية نيوجيرسي الأميركية شهرة على الإنترنت بمقاطع فيديو تظهره وهو يقوم بحيل سحرية لجعل الصغار يشعرون بالراحة، وتحدثت وسائل الإعلام في أميركا عن الأساليب غير التقليدية التي يقوم بها الطبيب إيال سيمشي.

ويظهر أحد مقاطع الفيديو الذي حصد أكثر من مليون مشاهدة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الطبيب وهو يسحر صبي صغير يقف بجانب كرسي علاج الأسنان الكبير، باستخدام الإبهام السحري المضيء وكأنه يسحب كرات النور من أنف الصبي وأسفل ذقنه.

ووصف أحد مستخدمي فيسبوك مقطع الفيديو بأنه "مثلج للصدر" على صفحة الدكتور، ويظهر مقطع آخر مريضاً صغيراً يضحك عمره 6 سنوات، بجعل الصفحات البيضاء في كتاب مصور مليئة بالرسومات والصور الملونة وبعد أن يهز الكتاب تصبح صفحاته بيضاء مجدداً.

وتردد أن طبيب الأسنان يغني مع مرضاه ويسمح لهم من حين لآخر بالعمل كمساعدين له خلال معالجة مرضى آخرين قبل موعدهم، وأعربت سيدة واحدة على الأقل، عن انبهارها بأسلوبه وتمنت أن يقبل معالجتها.

لكن سيمشي قال: "للأسف نحن لا نعالج سوى الأطفال والمرضى ذوي الاحتياجات الخاصة".