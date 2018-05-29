جهود مكثفة للبحث عن منشأ فيروس "نيباه" في الهند

الشارقة 24 – رويترز:

قال مسؤول في قطاع الصحة، الإثنين، إن الهند بدأت جولة جديدة من الفحوصات التي تهدف إلى تتبع منشأ فيروس نادر يسبب تلفاً في الدماغ أدى لمقتل 13 شخصاً، وذلك بعد فحوصات أولية لحيوانات يشتبه في حملها فيروس نيباه.

وقال إيه. موهانداس، وهو مسؤول يعمل في مجال تربية الحيوانات، إن جميع العينات المأخوذة من حيوانات، وتشمل الخفافيش والبقر والماعز والخنازير، في ولاية كيرالا بجنوب الهند والتي أُرسلت إلى المعهد الوطني لأمراض الحيوانات في بوبال بولاية ماديا براديش، تبين أنها سلبية ولم تكشف أي مؤشر على المرض.

وأضاف بأن هناك عمليات تُجرى الآن لجمع عينات من خفافيش الفاكهة في بيرامبرا والمناطق المحيطة بها التي يشتبه في أنها بؤرة العدوى.

وقالت حكومة ولاية كيرالا على موقعها الإلكتروني، الإثنين، إن 15 حالة تم التأكد من إصابتها بفيروس نيباه من بين حوالي 116 حالة مشتبهاً فيها تم فحصها في الأسابيع الماضية.

في حين تم الإبلاغ عن وفاة 13 شخصاً من الحالات المؤكدة إصابتها بالفيروس، بينما يخضع الاثنان الباقيان للعلاج.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن الفيروس لا لقاح له، حيث أنه ينتشر عن طريق سوائل الجسم ويمكن أن يسبب التهاب الدماغ، وإن العلاج المعتاد للمصابين به هو تقديم الرعاية الداعمة.

ولم تُكتشف حالات مصابة بالفيروس خارج كيرالا حتى الآن، رغم مخاوف من أن الفيروس قد انتشر.

وأرسلت بعض الولايات المجاورة، بينها مهاراشترا وتيلانجانا وكارناتاكا، عينات للفحص من أشخاص أبلغوا عن إصابتهم بأعراض تشبه أعراض الإصابة بالفيروس خلال الأيام القليلة الماضية.

يمكن أن يشكل انتشار الأمراض المعدية تحدياً كبيراً في الهند، وهي ثاني أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان، وذلك نظراً لضعف أنظمة السيطرة على العدوى ورصدها. كما يموت مئات الأشخاص سنوياً في الهند بسبب أمراض مثل حمى الدنج التي تنتشر عن طريق البعوض.