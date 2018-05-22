الكونجو تعطي مصلاً تجريبياً " للإيبولا"

الشارقة 24 – رويترز

بدأت جمهورية الكونجو الديمقراطية في إعطاء مصل تجريبي لعلاج "الإيبولا" لأفراد الأطقم الطبية في شمال غرب البلاد يوم الاثنين لاحتواء ظهور جديد للفيروس الذي يعتقد أنه المسؤول عن وفاة 26 شخصا منذ مطلع أبريل.

وأرسلت منظمة الصحة العالمية أكثر من 7540 جرعة للبلد وتم تخصيص 540 جرعة لمدينة مبانداكا والتي يسكنها نحو 1.5 مليون شخص حيث تم التأكد من وجود أربع حالات مصابة بها.

وفي حضور وزير صحة جمهورية الكونجو، قام الموظفون بإعطاء المصل، الذي طورته شركة ميرك الأمريكية، لأفراد الطاقم الطبي المجتهد لاحتواء الفيروس قبل أن يخرج عن نطاق السيطرة.

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ” تيدروس أدهانوم “يوم الاثنين إن التعامل مع التفشي الجديد للفيروس، يبعث التفاؤل حيث أننا في وضع أفضل بكثير مقارنة بوضعنا في 2014".

وقال رئيس برنامج الطوارئ الصحية بالمنظمة بيتر سلامة إنها المرة الأولى التي نستخدم بها المصل كوسيلة لكبح انتقال الفيروس منذ ظهوره.

وتابع "إنها لحظة مهمة لتغيير الطريقة التي نرى بها الإيبولا منذ 40 عاما".