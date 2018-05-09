"إيبولا" يعود "للكونغو" مجدداً حاصداً أرواح 17 شخصاً

الشارقة 24 – أ. ف. ب:

توفي 17 شخصاً في جمهورية الكونغو الديموقراطية جراء وباء "إيبولا"، حسبما أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، واصفةً تفشي الفيروس مجدداً، بأنّه "حالة طوارئ للصحة العامة ذات تأثير دولي".

وأعلنت الوزارة، أنها أُبلغتْ اعتباراً من 3 مايو بتسجيل "21 حالة إصابة بحمى مصحوبة بعوارض نزف و17 حالة وفاة" في إقليم الاستواء.

وهي تاسع موجة تفشي للوباء في الكونغو الديموقراطية منذ 1976، عندما كشف فريق طبي بلجيكي للمرة الأولى، وجود فيروس "إيبولا" في البلاد التي كانت تدعى "زائير".

وفي جنيف، أعلنت منظمة الصحة العالمية، بأن الفحوص المخبرية أكدت وجود فيروس "إيبولا" في 2 من أصل 5 عينات أُخذت من المرضى.

وذكرت منظمة الصحة العالمية في بيان أنها "تعمل مع حكومة الكونغو الديموقراطية، لتعزيز عملياتها وحشد الدعم الطبي استناداً إلى نموذج ناجح في التصدي لتفشٍ مماثلٍ في 2017".