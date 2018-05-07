"طبية الشارقة" تختتم فعاليات "الأسبوع الخليجي لصحة الفم"

الشارقة 24:

اختتمت منطقة الشارقة الطبية، في الجامعة القاسمية، فعاليات الأسبوع الخليجي لصحة الفم والأسنان، تحت شعار الأسنان صحة وجمال، بحضور الأستاذ محمد عبد الرحمن الجروان، نائب مدير منطقة الشارقة الطبية للخدمات الإدارية والفنية، والدكتورة ميسون حاجوني مسؤولة عيادات الأسنان بمراكز الرعاية الصحية الأولية، والدكتورة هند الهاجري مديرة مركز الشارقة التخصصي لطب الأسنان، بالرعاية الصحية الأولية بالشارقة، والأستاذ علي النقبي مسؤول العلاقات العامة بالجامعة القاسمية، وعدد من الطاقم التدريسي والإداري وطلاب الجامعة القاسمية، والعاملين بمجال طب الأسنان بمنطقة الشارقة الطبية.

وتضمن برنامج الاحتفال، فقرات فنية قدمها طلاب وطالبات مدارس منطقة الشارقة التعليمية.