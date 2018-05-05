علاج طفلة عانت من "التهاب القصبات" في مستشفى الجامعة بالشارقة

الشارقة 24:

تنفس والدا طفلة في الثالثة من العمر الصعداء بعد تجاوزها أزمة صحية خطيرة بفضل جهود الكادر الطبي في مستشفى الجامعة بالشارقة، حيث خرجت الطفلة ريم من المستشفى بحالة مستقرة، وبدأت تتماثل للشفاء من حالة بالغة الخطورة من التهاب القصبات الحاد الناتج عن عدوى بكتيرية وما صاحبه من انسداد شبه تام في مجرى الهواء.

وتم نقل الطفلة ريم إلى قسم الطوارئ في مستشفى الجامعة بالشارقة بعد انتفاخ مجرى الهواء لديها بفعل التهاب الحنجرة والقصبة الهوائية، وارتفاع حرارتها إلى 39 درجة، ونقص الأكسجين إلى 89 % ضمن هواء الغرفة، فضلاً عن أعراض ضيق تنفس واختناق ناجم عن انسداد مجرى الهواء. وتم تشخيص حالتها من قبل الدكتور المناوب، منظور أحمد، بانسداد كبير في مجرى التنفس مع فشل تنفسي.

وأعلن الدكتور منظور "الشفرة الزرقاء"، أي وجود مريض في حالة حرجة لوظائف القلب والرئة، لتهرع الطواقم الطبية لإجراء الإنعاش القلبي الرئوي. حيث اشتبه بوجود انسداد حاد في مجرى التنفس مع فشل تنفسي استناداً إلى التاريخ الطبي لريم، وتم نقلها إلى وحدة العناية المركزة، حيث تولى الإشراف على حالة الطفلة فريق علاج تألف من الدكتور منظور أخصائي طب الأطفال، والدكتور نجيب عبد الرحمن استشاري طب الأطفال، وأخصائي التخدير الدكتور سوجانيث، واستشاري العناية المركزية الدكتور مأمون، وتلقت ريم العناية الطبية الفورية اللازمة كونها ما تزال في حالة خطر.

وعادت حالة الطفلة للتدهور بعد ساعتين، وتراجعت نسبة الأكسجين لتصل إلى الأربعينيات، وعندها قرر الأطباء استخدام أجهزة التنفس الاصطناعي، وتم تشخيص حدوث التهاب القصبات الحاد الناتج عن عدوى بكتيرية، وأظهرت حالة الطفلة مدى تأثير العمل الجماعي في ضمان الرعاية الطبية العالية.

وبعد ثلاثة أيام، كشفت الفحوصات المخبرية وجود جرثومة خطرة تدعى "المستدمية النزلية"، وهذا النوع من الجراثيم قابل للعلاج باستخدام الأدوية التي تلقتها الطفلة خلال الساعة الأولى من دخولها المستشفى، بناءً على التشخيص السريري، ما ساعد في إنقاذ الطفلة من موت محقق.

وقال الدكتور نجيب عبد الرحيم: "كشفت هذه الحالة مدى أهمية الإجراء الطبي الآني والسريع، حيث تم تشخيص الحالة، وتقديم الأدوية، واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة من قبل كادر العناية المركزة بشكل فوري، وأتوجه بالشكر والتقدير إلى كادر وحدة العناية المركزة على حسن التنسيق معنا لعلاج هذه الحالة".

وخضعت الطفلة للعلاج باستخدام المضادات الحيوية، وأجهزة التنفس الميكانيكي، وغيرها من العلاجات الداعمة على مدار أربعة أيام، ومكثت في المستشفى لمدة سبعة أيام، لتخرج في اليوم الثامن بحالة صحية مستقرة سريرياً.