الشارقة 24 – وام:

كشف مؤتمر الإمارات السادس لجراحة العظام النقاب عن دواء إماراتي عالمي لعلاج خشونة الركبة في صدد الحصول على الاعتماد الدولي له من الهيئة الأوروبية للاعتماد الدولي وتسجيله في السوق الأوروبي ليتسنى توزيعه على دول العالم.

ومن المتوقع أن يتواجد الدواء في الأسواق خلال العام الجاري ما يمثل إنجازاً كبيراً في قطاع الخدمات الصحية.

وقال الدكتور أحمد القحطاني مبتكر الدواء - عقب افتتاح المؤتمر في فندق "انتركونتننتال فيستيفال سيتي" بدبي - إن الدواء عبارة عن حقنة يطلق عليها اسم "جي اكس ان" خضعت لعدة تجارب حول العالم على أكثر من 200 شخص لمدة عامين متتالين حيث كانت النتائج إيجابية إذ لم يعاني المرضى الذين خضعوا لها من أية مشكلة خلال تلك الفترة بناء على الدراسة والمتابعة المستمرة، مؤكداً أنه لا يوجد دواء يطابق نتيجة الدواء الجديد ويتميز بسهولة الاستعمال ويستغرق 10 ثوان فقط .

وأوضح أن الحقنة عبارة عن زيت يضاف إليه بروتينات عوامل النمو تحفز خلايا الجسم للإصلاح وعوامل نمو مصنعة وبطريقة مشابهة لما هو موجود في جسم الإنسان وذلك بعد معرفة عوامل النمو الخاصة بالركبة حيث تعمل الحقنة على ترميم الركبة وإزالة الخشونة.