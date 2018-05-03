خطأ في الكشف عن السرطان يحصد أرواح 270 بريطانية

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

أعلن وزير الصحة البريطاني جيريمي هانت أمام البرلمان، أن "ثغرة خطيرة" في نظام الكشف عن الإصابات بالسرطان في المملكة المتحدة ربما أودى بحياة ما بين 135 امرأة و270.

وأشار الوزير إلى أن الخطأ يرتبط بـ "نظام حسابي معلوماتي" يعود للعام 2009، وقد رُصد إثر تحاليل للبيانات أجرتها الهيئة البريطانية للصحة العامة.

وقال "بحسب التقديرات الأخيرة التي تلقيتها من الهيئة البريطانية للصحة العامة، تشير التقديرات إلى أن 450 ألف امرأة تراوح أعمارهن بين 68 و71 عاماً لم يُدعين لإجراء آخر فحص لهن بين العامين 2009 و2018".

وأضاف "في هذه المرحلة، من غير الواضح ما إذا كان هذا التأخير في التشخيص قد ألحق أضراراً يمكن تفاديها أو تسبب بوفيات"، مشيراً إلى طلب فتح تحقيق مستقل لكشف حقيقة الموضوع.