"أيام القافلة الوردية الصحية" تجوب 3 إمارات بفعاليات توعوية

الشارقة 24:





ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز الوعي والتثقيف الصحي بين أفراد المجتمع، نظمت "القافلة الوردية"، إحدى مبادرات جمعية "أصدقاء مرضى السرطان"، مجموعة من الأنشطة الصحية والفعاليات التوعوية ضمن مبادرتها السنوية "أيام صحية"، في كل من إمارة الشارقة وأبوظبي ودبي، خلال الشهر الجاري، بهدف تعزيز الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطاني الثدي وعنق الرحم.

ويأتي تنظيم هذه الفعاليات في أعقاب النجاح الكبير الذي حققته مسيرة فرسان القافلة الوردية الثامنة، التي جابت الإمارات السبع خلال الشهر الماضي، وحملت خلالها شعلتي الأمل والوعي، وقدمت الفحوص الطبية المجانية للمواطنين والمقيمين للكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي، عبر عيادة القافلة الوردية الثابتة والمتنقلة في كل أرجاء الوطن، على مدار سبعة أيام.

وصرحت الدكتورة سوسن الماضي، المدير العام لجمعية أصدقاء مرضى السرطان، رئيس اللجنة الطبية والتوعوية لمسيرة فرسان القافلة الوردية: "نظمنا خلال السنوات الماضية العديد من الأنشطة والحملات والبرامج التوعوية، لاسيما خلال شهر أكتوبر، الذي يتزامن مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، حيث تحرص القافلة الوردية سنوياً، على تنظيم سلسلة من البرامج والفعاليات التي تهدف من خلالها إلى تعزيز الوعي المجتمعي بسرطان الثدي، وبأهمية الكشف المبكر عنه".

وأضافت الماضي: "حرصنا خلال هذا العام على أن نبدأ مبكراً وتحديداً من شهر أبريل، بهدف إعطاء المؤسسات والمجتمعات المحلية في الإمارات متسعاً من الوقت لاختيار التوقيت المناسب لزيارتهم وتقديم المحاضرات الصحية للموظفات أو الطالبات، وذلك في إطار سعينا للوصول إلى أكبر عدد ممكن من شتى فئات المجتمع في دولة الإمارات".

ومن بين المؤسسات التي قدمت لها البرامج التوعوية، دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، حيث زار الفريق الطبي الدائرة في 23 أبريل الجاري، وقدم المحاضرات التوعوية والفحوص الإكلينيكية لنحو 40 موظفة ممن تجاوزت أعمارهنّ الـ 20 عاماً.