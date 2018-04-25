زراعة كبد وبنكرياس وأمعاء وكليتين لطفل بريطاني... حتى يأكل

الشارقة 24 – رويترز:



أجريت عملية معقدة لطفل بريطاني في السابعة من عمره، تم خلالها زراعة خمسة أعضاء له، وهي كليتان وكبد وبنكرياس وأمعاء دقيقة، وأصبح قادراً بفضل العملية، على ابتلاع الطعام للمرة الأولى منذ ولادته.



ويشعر الطفل بالسعادة بعد نجاح عملية معقدة، أجريت له في مستشفى بشمال إنجلترا، شملت زراعة خمسة أعضاء، تبرع بهما متبرع واحد، وتم نقلها وزراعتها بعملية واحدة للطفل البريطاني جاي كراوتش.



وأعربت والدته كاتي فريستون، عن شعورها بالامتنان الكبير، لأطباء المستشفى الذين أجروا هذه العملية لطفلها.



وأكدت كاتي فريستون: "على مدى ثماني سنوات لم يستطع أن يبتلع أو يأكل شيئاً، لذا كان أمراً لا يصدق حقاً عندما طلب الكثير، اعتقدنا أننا سنحتاج لتدريبه وتعليمه كيفية تناول الطعام، لكنه يريد أن يكون الجميع فخورون به، وكان حريصاً على أن يقول لي، شاهديني وأنا أتناول الطعام يا أمي".



وللمرة الأولى منذ ولادته، أصبح جاي قادراً بالفعل على ابتلاع الطعام بفضل عملية زراعة الأعضاء الخمسة التي أجريت له.



وأكد الطبيب المعالج لجاي، أن هذه العملية تطلبت الكثير من التخطيط، لأن أطباء المستشفى لا يجرون هذا النوع من العمليات بصورة معتادة، ولا يمتلكون الخبرة الكافية لها.