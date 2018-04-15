انعقاد المؤتمر السادس للغدة الدرقية بالشارقة

الشارقة 24:

ضمن حرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع على تعريف الكادر الطبي بأحدث المستجدات العلمية فيما يتعلق بأمراض الغدة الدرقية، نظمت وحدة السكرى والغدد الصماء بمستشفى الكويت بالشارقة، المؤتمر السادس لأمراض الغدة الدرقية، بحضور 300 من الكادر الطبي بمختلف مستشفيات الدولة.

وأشارت الدكتورة نوال المطوع استشاري السكري والغدد الصماء بمستشفى الكويت إلى أهمية المؤتمر، مضيفة: يناقش مؤتمر هذا العام، سرطان الغدة الدرقية وتطورات علاجه، كما يتطرق إلى أمراض الغدة الدرقية خلال فترة الحمل وتأثيرها على الأم والجنين.