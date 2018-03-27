العلاج المناعي بالكريات البيض... قارب نجاة لمرضى السرطان

الشارقة 24 – أ ف ب:

في شتاء العام 2013، كانت سو سكوت، في عمر الـ 36 عاماً، وتخطط لمراسم جنازتها، بعدما شارف مرض السرطان على النيل منها، إلاّ أنّها تطوعت للخضوع لعلاج تجريبي أنقذ حياتها.

وجربت سكوت سابقاً العلاج الكيميائي، وعلاجات الأشعة، والعمليات، لكن من دون جدوى، فقد كانت الأورام منتشرة في الكبد،والقولون.

غير أن الملاذ الأخير، لسو المصابة بسرطان عنق الرحم، كان الخضوع لتجربة علمية في مركز سريري، تابع للمعاهد الوطنية للصحة.

وفي هذا المستشفى المخصص للتجارب، والممول من القطاع العام، كان الأطباء يحاولون استبدال أجهزة المناعة لدى المرضى بكريات بيض مبرمجة، للتصدي تحديداً للسرطانات المتصلة بفيروس الورم الحليمي البشري "اتش بي في"، وهي عدوى منقولة جنسياً، ومنتشرة على نطاق واسع.

وبعد بضعة أشهر، زالت الأورام تماماً لدى سو، وفي مارس، احتفلت هذه المرأة بمرور 5 سنوات على التوقف التام للأعراض لديها، ويعتبر الأطباء أنّها شفيت.

وتؤكد سو، وهي وكيلة عقارية في واشنطن، وتقوم أيضاً بأعمال تطوعية، لمصلحة مرضى السرطان، "مكافأتي الكبرى هي أنّني مصدر أملٍ للآخرين".

وتمثل التجربة السريرية، التي شاركت فيها خرقاً مهمّاً على صعيد مكافحة السرطان، فهذه المرة الأولى، التي أظهر فيها باحثون أن العلاج المناعي، المعروف بفعاليته في مكافحة سرطانات الدم والجلد، يمكن أن يستخدم أيضاً بنجاح في التصدي لسرطان عنق الرحم.

وكذلك قاد شفاء سو الأطباء، إلى اكتشاف غير متوقع قد يفتح الباب أمام القضاء على أورام سرطانية أخرى.

وقد أخبرها الطبيب كريستيان هينريكس، من المعهد الوطني للسرطان بهذه البشرى السارة، في فبراير خلال زيارة روتينية.

وقد توجه هينريكس لها: "لقد حصلنا منك، على تسلسل جيني معين، وبإمكاننا وضعه في الخلايا، لدى أي كان، كي تتصدى للسرطان بالطريقة عينها، نحاول معرفة هل هذا الأمر يمكن أن ينجح من الناحية السريرية".

طبيب ناج من السرطان

الطبيب هينريكس 46 عاماً، شفي بنفسه من سرطان نادر يصيب ستة أشخاص من كل مليون شخص.

فعندما كان في سن العشرين، علم الجراح الشاب، بأنه مُصاب بسرطان للخلايا الصبغية "ميلانوما" في العين اليمنى، لكن بعد كل علاج بالليزر، وبالأشعة، كان السرطان يعاود الظهور، وقد اضطر للخضوع لعملية استئصال للعين في 2005.

ويوضح الباحث لوكالة فرانس برس: "أنا تأثرت في بحوثي، بكوني شخصياً أُصبت بالسرطان، وهذا الخوف، يعود ليراودني في كل مرة، أردت حقاً إيجاد دواء للحيلولة دون عودة السرطان".

ومهمة الكريّات البيضاء التصدي للأجسام الغريبة، لكن عندما يكون الدخيل ورماً قادراً على التحول أو الاختباء، أو التطور لدرجة تتخطى قدرة جهاز المناعة على المقاومة، فإن الخلايا اللمفاوية غالباً ما تفشل في أداء دورها.

ومن شأن العلاج المناعي حل هذه المشكلة، وهو يحقق نتائج لافتةً في مكافحة سرطانات الدم مثل الليمفوما، أو اللوكيميا، لأن هذه الأمراض، تحمل في هذه الحالات نوعاً من رايةٍ، أو إشارةٍ على سطحها "مستضدات للورم" تجعل رصدها مهمة سهلة.

غير أن أكثرية السرطانات لا تحمل هذا "العلم".

وفي حالة سو، كان السرطان يحمل مستضدات لفيروس "اتش بي في"، وهي إشارة يمكن لجهاز المناعة التعرف عليها.

وتوضح أستاذة علم الأورام السرطانية، في كلية ايكان للطب في ماونت سيناي بنيويورك، أن "هذا السرطان مثير جداً للاهتمام، لأن الفيروس موجود في الوسط".

وتشير إلى أن أعمال هينريكس "مهمة للغاية" لفهم طريقة عمل جهاز المناعة لدى بعض الأشخاص، وليس لدى آخرين، وهو ما يبقى لغزاً، ويتعين تطوير تجارب سريرية جديدة لتأكيد هذا الخرق الطبي.

نتائج مفاجئة

وعمد الأطباء في حالة سو، إلى إخضاعها لعملية، بهدف اجتثاث أحد الأورام، قبل عزل الخلايا اللمفاوية التي كانت تتصدى له.

وقام الباحثون بعدها بزرع هذه الخلايا اللمفاوية، ثم أنتجوا مليارات الخلايا الإضافية منها، وأعادوها إلى دم المريضة، ما تسبب بما يشبه الغزو المناعي.

وقد نجح هذا العلاج لدى مريضة أخرى، هي ربة عائلة، في سن 41 عاماً، تدعى اريكا والايس، وتعيش في كنساس سيتي، وتعتبر حالياً، بأنها شُفيت بعد 5 سنوات على زوال الورم.

إلا أن التجربة، فشلت لدى النساء المشاركات الـ 16 الأخريات.

ومن خلال فحص البيانات الخاصة بالمريضتين اللتين شفيتا، خلص هينريكس، إلى أن ثلثي الخلايا التي سمحت بالقضاء على السرطان لدى سو، كانت تتصدى لمؤشر آخر، هي بروتينة "كاي كاي - ال سي – 1".

هذه البروتينة، تظهر أيضاً مع سرطانات تصيب نصف مليون شخص حول العالم، خصوصاً في أحد أنواع سرطانات الثدي الأكثر فتكاً، إضافة إلى سرطان المعدة.

وتكمن المرحلة المقبلة، في إطلاق تجارب سريرية لمعالجة السرطانات، حيث تظهر البروتينة "كاي كاي - ال سي - 1"، في غضون عام تقريباً، ويمكن لمرضى من العالم طلب المشاركة في هذه التجارب.

ويقول المدير المساعد للمعهد الوطني للسرطان، رونالد غريس، لوكالة فرانس برس، إن النجاح غير مضمون لكن المقاربة "واعدة".