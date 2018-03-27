جزيرة العلم تسلط الضوء على أهمية الثقافة الصحية في المجتمع

الشارقة 24:

انطلاقاً من سعيها المستمر في إيجاد بيئة صحية رياضية جاذبة لزوارها على مدار العام، تواصل جزيرة العلم، إحدى الوجهات السياحية في إمارة الشارقة، تنظيم برنامجها الرياضي والمجتمعي الذي يهدف إلى رفع مستوى الثقافة الصحية بين زوار ومقيمي الإمارة ضمن أجواء مليئة بالمتعة والترفيه، حتى شهر أبريل المقبل.

ويتضمن البرنامج الرياضي لشهر فبراير الجاري، مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الرياضية ومن أبرزها، اليوغا على العشب لجميع أفراد الأسرة، بهدف تعليم التأمل والاسترخاء، وطرق التنفس السليمة بغية تحسين السيطرة على العقل والجسم، والحصول على الراحة في آن واحد، حيث تنظم كل يوم إثنين من الساعة 7:30 مساءً وحتى الساعة 8:30 مساءً.

كما تشمل الفعاليات رياضة الجري متعدد السرعات، الذي يعتبر واحداً من الرياضات المرغوبة لدى الأسر والأفراد، نظراً للفائدة الكبيرة التي يكتسبها الجسم من ممارسة هذه الرياضة، وتهدف إلى تعليم هذه الرياضة وفقاً للأسس السليمة، وتحقيق الفائدة الصحية المرجوة، وعدم إرهاق الجسد، حيث ينظم هذا النشاط الرياضي كل يوم أربعاء طيلة شهر فبراير الساعة 7:40 مساءً وتستمر حتى نهاية شهر أبريل.

وحددت جزيرة العلم ضمن برنامجها يومي الجمعة والسبت من أجل ممارسة رياضة التزلج على العجلات، التي تبدأ في تمام الساعة 5:00 مساءً وتستمر حتى الساعة 6:00 مساءً، فيما يمكن ممارسة تعلم الغولف لمدة ستين دقيقة بدءاً من الساعة الرابعة وحتى الساعة الخامسة مساءً كل أول خميس من كل شهر.

ومن جانبها قالت خلود الجنيبي، مدير جزيرة العلم: "إن استضافة جزيرة العلم للعديد من الفعاليات الرياضية والمجتمعية التي تستهدف جميع الأعمار من زوار ومقيمي إمارة الشارقة، تتماشى مع رؤية الجزيرة الساعية ضمن أعمالها التطويرية، بأن تكون وجهة عائلية صحية بامتياز توفر لزوارها مزيج متكامل من الخدمات والمرافق تلبي جميع احتياجاتهم ورغباتهم ضمن أجواء مفتوحة في الهواء الطلق".

وأضافت الجنيبي: "يأتي تنظيمنا لمجموعة مختلفة من الفعاليات والأنشطة التفاعلية، للمساهمة في تعزيز ممارسة الرياضات المختلفة بين أفراد المجتمع الإماراتي، في سبيل إيجاد نظام حياة صحي ومتكامل، فضلاً عن رفع الوعي الصحي لديهم من مختلف الجوانب".

ويرجى من الراغبين في الاطلاع على تفاصيل البرنامج الرياضي والمجتمعي، وورش العمل التي تنظمها جزيرة العلم، زيارة مواقع التواصل الاجتماعي @TheFlagIsland.