إطلاق الدورة الثانية من "المسعفين الإماراتيين"

الشارقة 24 – وام:

أطلق الإسعاف الوطني بالشراكة مع جامعة الشارقة الدورة السنوية الثانية من برنامج إعداد وتأهيل المسعفين الإماراتيين من خلال الإعلان عن بدء استقبال طلبات التقديم للبرنامج المعتمد من وزارة الصحة بالدولة حتى السادس من مايو 2018 بعد نجاح الدورة الأولى التي ستختتم في يونيو المقبل بمشاركة 16 طالباً وطالبة فور استكمالهم المرحلة الأخيرة القائمة على التدريب العملي ومناوبات العمل الميداني.

ويهدف البرنامج لإعداد كوادر إسعافية إماراتية من خلال إكسابهم المعرفة وتمكينهم من مهارات العمل الإسعافي بما يشمل الجانبين العلمي والعملي لتجهيزهم لمزاولة المهنة ميدانياً بعد استكمالهم البرنامج بنجاح.

وتنطلق الدورة الجديدة في سبتمبر وتستمر لمدة عام أكاديمي كامل في كلية الطب - مركز التدريب الإكلينيكي والجراحي بجامعة الشارقة ويحصل الطلبة الملتحقون بالبرنامج على دبلوم فني طوارئ إسعاف EMT-I وفرصة العمل مباشرة مع الإسعاف الوطني بعد التخرج.

وأكد أحمد صالح الهاجري نائب المدير التنفيذي للإسعاف الوطني أن إطلاق الدورة الجديدة يأتي في أعقاب النجاح الذي حققته الدورة الافتتاحية من البرنامج وفي إطار رؤية الإسعاف الوطني لتقديم برنامج متكامل ومستدام لإعداد كفاءات إماراتية مؤهلة تعزز منظومة الخدمات الإسعافية في الدولة.

من جانبه، قال الدكتور قتيبة حميد نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية وعميد كلية الطب إن هذه المبادرة قد أثبتت حتى هذه المرحلة نجاحاً نوعياً على كافة المستويات نظراً لأنها تلبي حاجة أساسية تتمثل بإعداد مسعفين إماراتيين وتزويدهم بكل ما يحتاجونه من معارف وخبرات لممارسة العمل الميداني وخدمة مجتمعهم.