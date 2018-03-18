إعادة الأمل لطفلة بعد إزالة ورم في الثدي يزن واحد كجم

الشارقة 24 – وام:

نجح فريق طبي في مستشفى توام بالعين، في استئصال ورم في الثدي لطفلة تبلغ من العمر 13 عاماً، يصل وزنه حوالي كيلوغرام واحد، مع عمل إعادة ترميم مباشره للثدي المصاب بالورم.

كانت الطفلة تعاني منذ ستة أشهر من نمو سريع لكتلة في الثدي الأيسر، وتمت إحالتها من أحد المستشفيات إلى مركز توام للعناية بصحة الثدي، وتم عمل جميع الإجراءات الطبية اللازمة لها وأخذ عينات من الورم.

وتم تشكيل فريق طبي وخطة علاجية للمريضة، عن طريق إجراء عملية جراحية لاستئصال الورم بتقنية "أونكوبلاستك النوع الثاني" لتجنب التشوهات المحتملة بعد إزالته.

وقال الدكتور سليمان نجيب شنطور استشاري الجراحة العامة والترميم، إن مستشفى توام يعتبر واحد من المراكز القليلة في المنطقة التي تعنى بأمراض وأورام الثدي كافة إذ يتبع المركز أعلى المعايير العالمية في هذا المجال، وعمليات الترميم أصبحت جزءاً لا يتجزأ من هذه المعايير والتي تشمل الترميم بالشبكة والسليكون المباشر أو السليكون الموسع، ومن ثم وضع السليكون الدائمي، أو عمليات الترميم باستخدام أنسجة الجسم نفسه عن طريق نقل العضلات وهي عمليات متقدمة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة موزة العامري استشارية الجراحة العامة والثدي "مستشفى توام يسعى دائماً لرفع مستوى الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، وذلك عن طريق تقديم التقنيات المبتكرة.

وأضافت العامري: إن أكثر أعمار النساء اللواتي يصبن بسرطان الثدي هو سن الأربعين فأكثر، وهنا يأتي دور الحملات السنوية التي ينفذها المستشفى على مدار العام حول أهمية لكشف المبكر.