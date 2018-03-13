تدشين مستشفى الشيخة فاطمة الميداني للمرأة والطفل في السودان

الشارقة 24 – وام:

بمبادرة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.. دشنت السيدة وداد بابكر حرم رئيس الجمهورية السودانية رئيس مجلس إدارة منظمة سند الخيرية، مستشفى الشيخة فاطمة الميداني للمرأة والطفل.

ويهدف المستشفى إلى تقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية والجراحية للمرأة والطفل في السودان والقارة الأفريقية بإشراف أطباء متطوعين من الإمارات والسودان تحت إطار تطوعي ومظلة إنسانية بغض النظر عن الجنس أو العرق أو اللون أو الديانة أو المذهب.

ويأتي تدشين المستشفى في إطار برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع تحت شعار "كلنا أمنا فاطمة" وفي مبادرة مشتركة من مبادرة زايد العطاء والاتحاد النسائي العام ومؤسسة سند الخيرية وبشراكة استراتيجية مع جمعية دار البر ومؤسسة بيت الشارقة الخيري ومجموعة المستشفيات السعودية الألمانية في نموذج مميز ومبتكر للشراكة في مجالات العمل الإنساني الطبي التخصصي لإيجاد حلول واقعية لمشاركات صحية تساهم في التخفيف من معاناه المرضى من النساء والأطفال انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بأن يكون 2018 عام زايد.

حضر حفل التدشين .. سعادة حمد محمد حميد الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية السودان ووفد من الاتحاد النسائي العام والدكتور عادل الشامري الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس أطباء الإمارات وعدد من المسؤولين والأطباء السودانيين.

ومن شأن المستشفى أن يحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المجتمعية من خلال وحدات طبية ميدانية ومتحركة مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية التخصصية من وحدات للاستقبال والطوارئ والعناية والمختبر ..إضافة لصيدلية متكاملة.

وأشادت السيدة وداد بابكر حرم الرئيس السوداني التي استقبلت وفد الاتحاد النسائي العام بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في دعم المبادرات والبرامج والمشاريع الإنسانية على الساحة العالمية.

وثمنت خلال افتتاحها الرسمي للمستشفى جهود "أم الإمارات" للتخفيف من معاناة المرضى في مختلف دول العالم.

وحملت وفد الاتحاد النسائي العام لبرنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع الذي استقبلته بعد الافتتاح رسالة محبة من النساء والأمهات العاملات بالقطاعات الصحية والإنسانية لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.. مشيدة بدعم سموها للمشاريع الإنسانية المختلفة ليس على مستوى الإمارات والسودان فحسب بل على مستوى العالم.. ما جعل سموها نموذجاً بارزاً في ساحات العطاء الإنساني بفضل مواقفها الأصيلة التي تعبر عن مدى إحساسها بالآخرين والتضامن مع قضاياهم الإنسانية.