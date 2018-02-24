"خليفة الطبية" و"أمنية" يحققان أمنيات 7 أطفال في اليوم العالمي "للسرطان"

الشارقة 24 – وام:

شاركت مؤسسة "تحقيق أمنية"، في احتفالية مدينة الشيخ خليفة الطبية، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" باليوم العالمي لسرطان الأطفال الذي يصادف في 15 فبراير من كل عام، بهدف زيادة الوعي بهذا المرض، وتقديم الدعم للأطفال المصابين والناجين من المرض وعائلاتهم.

وتم في هذه المناسبة تحقيق أمنيات 7 أطفال من مرضى السرطان في المستشفى.

وقال هاني الزبيدي الرئيس التنفيذي لمؤسسة "تحقيق أمنية" في تصريح صحافي، إن مؤسسة تحقيق أمنية تعمل على تعزيز مبادراتها وأنشطتها الخيرية والمجتمعية في عام زايد من خلال تحقيق أمنيات الأطفال المصابين بأمراض خطيرة ومستعصية استلهاما من قيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه الذي غرس فينا مبادئ الإنسانية والعطاء.

وأضاف إن أطفال السبعة بأعمار مختلفة تراوحت ما بين 4 -7 سنوات، والتي تنوعت ما بين سيارة كهربائية كبيرة وآي باد وآي فون وإكس بوكس وبلاي ستيشن، إضافة إلى دمية خاصة للبنات، كما تم توفير سيارة خاصة بشخصية سبايدر مان لأحد الأطفال الذي كان حلمه التشبه بالأبطال الخارقين.

من جانبها شكرت الدكتورة نوال الكعبي المديرة التنفيذية للشؤون الطبية في مدينة الشيخ خليفة الطبية، مؤسسة "تحقيق أمنية" على مشاركتها الاحتفال وعلى دعمها لمرضى السرطان من الأطفال، مشيرة إلى إن تحقيق أمنيات الأطفال لها دور كبير في تعزيز معنوياتهم مما يؤثر بشكل إيجابي على الشفاء.