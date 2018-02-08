د. صقر المعلا: الخلايا الجذعية الحل البديل لمشاكل الركبة

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:





قال الدكتور صقر المعلا رئيس قسم التجميل بمستشفى القاسمي، على هامش ورشة العمل الثانية الخاصة بالعلاج التجديدي للخلايا الجذعية المستخلصة من الدهون، إن العلاج التجديدي يعمل على إعادة نمو وتحفيز الأنسجة أو الخلايا أو الأجزاء المتضررة في الجسم، من خلال استخلاص الخلايا الجذعية من الدهون "المريض نفسه" وتنقـيتها عبر جهاز خاص، ثم حقـنها بشكل مركز في المنطقة المتضررة والمراد تحفيزها، حيث تقوم الخلايا الجذعية بالانقسام والتكاثر لتعويض الضرر في المنطقة المتضررة سواء في غضروف الركبة أو الورك.

وأضاف المعلا، "تتم هذه العملية بالتعاون مع الأطباء المتخصصين في العظام حيث حققت النتائج بعد استخدام الدهون الذاتية من خلال الحقن داخل المفصل المصاب لعلاج الألم والتيبس أو خشونة الركبة تحسناً ملحوظاً في تحسين وظائف المفصل، كما أنها أكثر أماناً من عمليات تبديل المفصل، ولا تحتاج إلى تخدير كامل أثناء الجراحة"، مؤكداً أن العملية هي إجراء جراحي بسيط يتم من خلال ثقب صغير عند الشفط وعند الحقن.