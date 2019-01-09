سالم النقبي يطلع على سير العمل في مرعى سهيلة

الشارقة 24:

تفقد سعادة سالم بن محمد النقبي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة، مرعى سهيلة في الذيد، واطلع على سير العمل، والمراحل التي تم الوصول إليها، وما تم به من إنجازات، برفقة سالم الكديد مدير إدارة الزراعة والثروة الحيوانية، وعبد الله القايدي مدير إدارة شؤون البلديات.

واستعرض سعادته، مع الجهات المعنية، تفاصيل المشروع، وطريقة التنفيذ بالموقع، وناقش بعض الأمور الفنية، كون المشروع يعتبر منفرداً ومتميزاً، من حيث المساحة الإجمالية للمرعى، والتي تقدر بـ11 مليون متر مربع، وهو الأول من نوعه على مستوى المنطقة .

وأكد سعادة سالم بن محمد النقبي، أن هذا المشروع، هو باكورة مشاريع المراعي، التي سوف يتم تنفيذها في الإمارة، انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بعد إصدار سموه القانون رقم 7 لعام 2018، بشأن تنظيم المراعي في الإمارة.

ودعا سعادته، الجهات المعنية، إلى متابعة تنفيذ المشروع، للوصول إلى مراحل الإنجاز المطلوبة، حسب المخططات المعتمدة.

ويعتبر القانون رقم 7 لعام 2018، هو الأول من نوعه على مستوى الدولة، والمنطقة، بشأن تنظيم المراعي واستغلالها واستدامتها، لتساهم في تنمية حقيقية للثروة الحيوانية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على المساهمة في الأمن الغذائي للإمارة والدولة.