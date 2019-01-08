زيت نخيل "جواتيمالا" يزيد الشركات نمواً لكنه يغذي الهجرة الجماعية

الشارقة 24 – رويترز:

في منطقة فقيرة وحارة في جواتيمالا كانت مسقط رأس طفلة مهاجرة عمرها 7 سنوات لاقت حتفها أثناء احتجازها على الحدود الأميركية الشهر الماضي، بدأت المزارع تتحول إلى إنتاج زيت النخيل مما يزيد من الضغوط على السكان ويدفعهم إلى مغادرة البلاد.

العديد من القرى المحيطة بمنطقة "راكسروها" باعت الأراضي لمنتجي زيت النخيل، مما ساعد في جعل جواتيمالا إحدى أكبر البلدان المصدرة للمنتج متعدد الاستخدامات في العالم خلال سنوات قليلة.

ويفيد مدافعون بأن تلك الصناعة وفرت فرص عمل، وشجعت الاستثمار في منطقة كان فيها الفقر والعنف من العوامل الرئيسية للهجرة.

إلا أن منتقدين يؤكدون بأن المزارعين تخلوا عن الأرض التي طالما كانت تمدهم بالغذاء، ودخل العديد منهم في حالة من التبعية لشركات زيت النخيل، التي أصبحت من كبرى الشركات، لكنها لا تدفع ما يكفي لمنع السكان من الهجرة.

وأوقف أكثر من 50 ألفاً من جواتيمالا هاجروا في مجموعات على الحدود الأميركية المكسيكية في 2018 أي أكثر من ضعف العدد الذي سجل في 2017، حسب بيانات الحكومة الأميركية، وتم ترحيل معظمهم.

والطفلة جاكلين كال، التي توفيت بعدما أصيبت بارتفاع شديد في درجة الحرارة أثناء احتجازها بالولايات المتحدة، غادرت البلدة مع والدها الذي كان يكافح لكسب ما يكفي للإنفاق على أسرته من عمله كمزارع في حقول الذرة.

ويقنع مهربو البشر الأسر باصطحاب أطفالها معها قائلين إن هذا قد يسهل دخولهم للولايات المتحدة.

ويشير جاكلين بأن العمل لصالح شركات زيت النخيل أمر مهلك، إذ يخرج المزارعون للعمل من الفجر، ويعودون في العاشرة مساء، وأضاف أنه كان يتقاضى أجراً زهيداً مقابل العمل لاثنتي عشرة ساعة في اليوم، لا يتجاوز 8 دولارات وهو أقل من الحد الأدنى الذي حدده قطاع الزراعة العام الماضي.