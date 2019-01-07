514 ألف زائر في 2018 للمحميات الطبيعية في الشارقة

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

أولت إمارة الشارقة خلال السنوات الأخيرة حماية البيئة وتنميتها أهمية كبيرة، بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث تستأثر الإمارة على جزء هام من المحميات الطبيعية في دولة الإمارات، لما تتمتع به من جمال ساحر، وقدرة على احتواء أنواع كثيرة من الحيوانات والطيور النادرة والمهددة بالانقراض، فضلاً عن كونها تكشف عن طبيعة التنوع البيئي الذي تمتاز به الشارقة.

اهتمام الشارقة بالمحميات الطبيعية، عزز من حركة السياحة البيئية، حيث عززت الإمارة من موقعها محلياً وإقليمياً في هذا المجال، نتيجة الجهود التي تبذلها في حماية البيئة، وقد أسهمت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة في رفع مستوى الوعي بأهمية المحافظة على البيئة، إلى جانب صون التنوع الحيوي، وإقامة المحميات الطبيعية وتنمية الوعي والثقافة البيئية للمجتمع.

وشهدت المحميات الطبيعية بالشارقة والمراكز التابعة لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية زيادة في عدد زوارها ليصل إلى حوالي 514 ألف زائر في عام 2018، شملت 7 مراكز ومحميات في إمارة الشارقة، تشمل الحديقة الإسلامية ومركز واسط للأراضي الرطبة، ومتحف الشارقة للتاريخ الطبيعي والنباتي، ومزرعة الأطفال ومركز الحفية لصون البيئة الجبلية، ومركز حيوانات شبه الجزيرة العربية، ومركز كلباء للطيور الجارحة.

وأشادت سعادة هنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، بجهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعمه اللامحدود لمشاريع السياحة البيئية في مختلف أرجاء الإمارة، وقالت إن الشارقة تفوقت على كثير من الدول في استيفاء المتطلبات العالمية على مستويات التنوع الحيوي والتوازن البيئي، واعتبرت أن الشارقة بما تزخر به من مقومات وإنجازات في هذا السياق، برؤى صاحب السمو الحاكم، تستحق عن جدارة لقب عاصمة السياحة البيئية في الدولة.

وأوضحت السويدي أن المحميات الطبيعية في الشارقة باتت تشكل 9.5% من مساحتها، مضيفة انه وبانتهاء محميتي واجهة البحر في خورفكان، وسد الرفيصة في وادي شي، يصبح إجمالي مساحة المحميات في الإمارة 15%، وهو المعدل المطلوب دولياً، وعجزت كثير من البلدان عن تحقيق هذا الإنجاز.

وأكدت رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، أن الهيئة تعمل على تعزيز المعرفة البيئية بين أفراد المجتمع بشكل عام، من خلال حملات التوعية التي تقوم بها على مدار العام، إلى جانب اهتمامها بالمناسبات البيئية التي تمثل فرصة لإقامة الفعاليات الهادفة إلى بث المرح والمتعة فــــي قلوب الأطفال والعائلات، وتعمل على توعيتهم وتقوية صلاتهم مع البيئة المحيطة بهم، بهدف تفعيل دورهم في التقليل من مسببات التلوث والمحافظة على الحياة البيئية.

وشددت السويدي على أن هيئة البيئة والمحميات الطبيعية تحرص على تنفيذ كافة القوانين المتعلقة بالبيئة والمحافظة عليها، خاصة تلك التي تحمل بين طياتها الردع لكافة المخالفين والمعتدين على البيئة.