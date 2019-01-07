الصين تفرض قيوداً على شاحنات الديزل

الشارقة 24 – رويترز:

أفادت إرشادات جديدة نشرتها وزارة البيئة، بأن الصين ستتخذ إجراءات ضد شاحنات الديزل التي تسبب تلوثاً شديداً، وذلك بفرض معايير أكثر صرامة فيما يتعلق بالوقود والمحركات، وزيادة أحجام الشحن عبر القطارات وتعزيز قدراتها الرقابية.

وأضافت الوزارة في وثيقة سياسات أصدرتها مؤخراً، أنها ستسعى إلى تحقيق "زيادة كبيرة" في أعداد شاحنات الديزل المطابقة لمواصفات الانبعاثات بحلول عام 2020، مستهدفة معدل التزام يصل إلى 90 في المئة على الأقل في العام التالي.

وتعهدت الوزارة بتحسين جودة الديزل وفرض قيود على الوقود منخفض الدرجة، وتقليص مجمل انبعاثات أكسيد النيتروجين، وكذلك انبعاثات الجسيمات الناتجة عن استهلاك الوقود.