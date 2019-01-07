مصر تغلق 7 موانئ مؤقتاً بسبب سوء الأحوال الجوية

الشارقة 24 – رويترز:

أكدت مصادر ملاحية ومسؤول الأحد، أن السلطات المصرية أغلقت موانئ الإسكندرية والدخيلة، على البحر المتوسط، والعين السخنة والسويس، على البحر الأحمر، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأغلقت السلطات أيضاً ثلاثة موانئ صغيرة على خليج السويس، بحسب المصادر.

وأكد رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، أن إدارة حركة السفن قررت في السادسة من صباح الأحد، غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة، نظراً لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلي المعدلات التي لا تسمح بحركة اللنشات وصعود ونزول المرشد من وعلى السفينة بشكل آمن، مضيفاً أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن الراسية على الأرصفة، ودخول وخروج البضائع والشاحنات من وإلى الميناء تستمر بشكل طبيعي رغم غلق البوغاز.